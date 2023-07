Corpo de Bombeiros de Cambé registra ocorrências de acidentes e incêndio em relatório do dia 06 de julho de 2023

Cambé, 07 de julho de 2023 – O Corpo de Bombeiros de Cambé atuou em diversas ocorrências registradas ontem, dia 06 de julho de 2023, conforme o relatório oficial fornecido pela instituição.

Acidente de Trânsito – Colisão na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, esquina com Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, às 20h15: Vítimas: A.D.S.M. (masculino, 36 anos) com ferimentos moderados e M.A.Z. (feminino, 41 anos) com ferimentos leves.

Veículos envolvidos: Automóvel VW Voyage 1.6L MB5 (cor: cinza) e Motocicleta Honda CG 125 Titan (cor: azul). Acidente de Trânsito – Colisão na Rua Esperança da, nº 1, às 17h27: Vítimas: L.C.B. (feminino, 34 anos) com ferimentos leves e H.P.F. (masculino, 19 anos) ileso.

Veículos envolvidos: Motocicleta Honda Biz 125 ES (cor: rosa) e Bicicleta não identificada. Incêndio – Meio de Transporte na Rua Rio Paraná, esquina com Rua Esperança da, às 16h31: Veículo envolvido: Automóvel Ford Fiesta Flex (cor: prata). Incêndio – Vegetação em Bela Vista do Paraíso, na Rodovia PR-090, às 12h00. Acidente de Trânsito – Colisão na Avenida Antonio Raminelli, esquina com Rua Yoshimi Hamamoto, às 08h17: Veículos envolvidos: Automóvel não identificado e Motocicleta Honda CG 125 Fan KS (cor: preto). Acidente de Trânsito – Colisão na Rodovia PR-445, km 83, às 06h39: Vítima: G.S.Z. (masculino, 19 anos) com ferimentos graves.

Veículos envolvidos: Automóvel Citroen C4 Cactus Feel AT (cor: branco) e Bicicleta não identificada (cor: vermelho).

O Corpo de Bombeiros de Cambé desempenhou um papel fundamental no atendimento e no socorro às vítimas dessas ocorrências, demonstrando compromisso e prontidão em garantir a segurança da comunidade. A instituição reforça a importância de seguir as normas de trânsito e adotar medidas preventivas para evitar acidentes e incidentes.