MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2023

ISRAEL E LÍBANO TROCAM ATAQUES EM ESCALADA DE TENSÃO

Israel e Líbano voltaram a se enfrentar nesta quinta (6), trocando ataques na disputada região das colinas de Golã. Os confrontos ocorrem em meio a uma escalada das tensões entre Árabes e Israelenses (Folha)

(Teatro Russo pra enganar o Ocidente) Líder mercenário tinha ouro e perucas em casaTV estatal lança campanha contra Ievguêni Prigojin, que, segundo Belarus, retornou a São Petersburgo.Líder do motim de mercenários contra as Forças Armadas da Rússia organizado em junho em meio à Guerra da Ucrânia, Ievguêni Prigojin tinha em seu palacete em São Petersburgo ao menos R$ 32 milhões em notas de dólar e rublo, barras de ouro, armas, uma coleção de perucas, fotos dele disfarçado e de cabeças decepadas, passaportes diversos e uma marreta para intimidar inimigos. (A revelação de uma batida policial em sua residência foi feita na noite de quarta (5) pela TV estatal russa —ou seja, foi algo combinado com o Kremlin, um sinal de campanha para desacreditar o mercenário.Adicionando mistério à história, na manhã desta quinta-feira (6) o ditador belarusso, Aleksandr Lukachenko, afirmou que Prigojin está na Rússia, não mais em seu país. Das duas, uma: ou o mercenário foi devolvido a Vladimir Putin para algum tipo de punição ou há uma encenação insondável em curso. (Folha)

NOTA: Enquanto isso, o “boi de piranha sofre mais ataques” A Unesco condenou nesta quinta (6) um bombardeio atribuído à Rússia contra edifícios históricos no centro de Lviv, no oeste da Ucrânia. (Folha)

Desmate cai 33,6% na Amazônia e sobe 21% no Cerrado no primeiro semestre Dados são do Deter, o sistema oficial de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Dos 9 Estados da Amazônia Legal, só Mato Grosso registrou alta (7,1%) NOTA: O que é fake news? E o que não é fake news? O que é o mau, o que é o bom? Tudo no Brasil e no mundo é relativo, assim como as “ditaduras democráticas”!

Lula libera R$ 5,3 bi em emendas Pix Liberação, feita anteontem, representa o maior repasse em um único dia desde que o mecanismo foi criado, há 4 anos. (Folha) NOTA: Nada que algumas malas de dinheiro não se resolva no Congresso Nacional. Aviso: O Congresso Nacional tem mais IBOPE que a rede globo, do tipo: “O Rei está nu” – “Sorria você está sendo vigiado” – “Quer conhecer um homem, dê poder a ele”.

Reforma tributária tem 382 votos e passa em primeiro turno na Câmara

Estudo aponta impacto do nó tributário no Custo Brasil

As mudanças feitas pelo relator

Habilidade regimental e mão forte na condução da votação

Sistema tributário do País é responsável pelo aumento do Custo Brasil, diz estudo

Nova tributação pode combater a guerra fiscal, dizem especialistas

Projeto muda imposto sobre herança, lancha e jatinho

Há uma batalha grande vindo pela frente com mudança nos impostos sobre a renda

‘A substituição tributária foi o instrumento mais eficaz no combate à sonegação

Não há data para votar projeto do Carf, diz Lira

Em movimento raro, Lira vai à tribuna para defender texto

Lula libera R$ 5,3 bi em emendas Pix em meio a votação da reforma

‘Desenrola’ sai até o meio de setembro, afirma Lula

Relator inclui ‘trava’ para tentar evitar aumento da carga tributária

Reforma tributária é aprovada com folga em 1º turno na Câmara

Senadores enviam a Lula proposta para acabar com pensão de filhas de militares

USP desenvolve droga contra superfungo

Como funciona a lavagem automotiva a seco?

EUA aprovam remédio que atrasa o avanço do Alzheimer

EUA enviarão à Ucrânia bombas proibidas em mais de 100 países

Câmara aprova reforma que muda o regime de impostos no Brasil

Sul e Sudeste terão mais peso em arbitragem da divisão dos novos recursos

ONU vai criar regras para exploração mineral em águas internacionais

Carf e arcabouço atrasam

PEC aprovada na Câmara é apenas o primeiro passo

Câmara aprova Reforma Tributária

Aneel intima Light a apresentar novo plano de recuperação

Calor e seca reduzem produtividade da soja brasileira, aponta estudo

Marco das garantias promete destravar crédito imobiliário

Caixa prevê ao menos 555 mil imóveis do Minha Casa, Minha Vida até o fim do ano

Tamanho mínimo de casa vai de 8 m² a 25 m² em capitais

Bolsa cai e dólar sobe com expectativa sobre tributária e juro nos EUA

Arcabouço e Carf emperram ante prioridade de reforma

Justiça da Argentina abre investigação preliminar contra Milei

América Latina aponta saídas a onda antiaborto, diz ativista (Aquele que é contra a Lei de Deus)

O pior 1º semestre do setor de fundos

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), indústria amarga captação líquida negativa de R$ 205 bilhões entre janeiro e junho

Minas Gerais se transforma em polo para geração solar

O Estado é líder em projetos de geração de energia fotovoltaica, totalizando potência instalada de 6,06 Gigawatt (GW), fruto de investimentos de R$ 25,1 bilhões, de acordo com Absolar

Avanços na definição da meta de inflação

Tirou-se do horizonte a sofreguidão que ficava a cada mês de junho, quando, de forma casuística, o governo, mediante o CMN, decidia qual seria a meta de inflação a ser perseguida

Indústria terá R$ 106 bi em crédito com juro subsidiado

Recursos do programa de ‘neoindustrialização’ serão distribuídos por 4 anos, com correção pela TR e foco em inovação, segundo declarado pelo presidente Alckmin

Minuta de decreto do saneamento é apresentada a senadores

Trechos que o governo se comprometeu a retirar envolvem a permissão para que uma empresa regional possa prestar o serviço a um conjunto de municípios.

EUA e China tentam superar impasses outra vez

Secretária do Tesouro deve abordar as preocupações dos EUA sobre táticas da China contra empresas estrangeiras

Renda agrícola deve cair e desacelerar a economia

A reversão da renda agrícola deve levar os juros a caírem mais do que o previsto

A nova fronteira da indústria química

Total implementação da bioeconomia no país pode atingir um faturamento adicional de até US$ 284 bilhões por ano

Fazendas de painéis dão a MG a liderança na geração de energia solar

Estado tem 6,06 GW de potência instalada, a maioria dos projetos na região de Janaúba, fruto de investimentos de R$ 25,1 bilhões

Embriaguez ao volante mata 10 mil por ano

Motoristas bêbados causam mais de 10 mil mortes no trânsito por ano no Brasil

Marca de alimentação renova cardápio e formas de vender

Engajado na busca de diferenciais de consumo, segmento faturou R$ 51,9 bilhões em 2022, 18% mais que em 2021

STF forma maioria para liberar consignado a beneficiários de programas sociais

NOTA: Todo cuidado é pouco com dívidas, cuidado com as iscas da ilusão

Deputados aprovam reforma tributária. Ministra balança no cargo. Investigação contra aliados de Lira é suspensa

NOTA: O rabo de um macaco segura o rabo de outros – Cultura em negociação política

Câmara dos Deputados aprova reforma tributária em dois turnos e PEC segue para o Senado

NOTA: Com emendas liberadas pelo governo a deputados, todo milagre se torna possível. Lembrando, o Congresso Nacional hoje, tem mais audiência que a TV Globo: Deputados sorria, vocês estão sendo vigiados

Haddad comemora aprovação da reforma tributária: “Parecia impossível. Valeu lutar!”

NOTA: Nada que alguns “frutos” na mão dos deputados, não faça milagre senhor Taxadd

Veja como votou cada deputado na aprovação do texto-base da reforma tributária

NOTA: Se você perdeu a votação desta PEC tributária, veja a matéria na Gazeta do Povo, e conheça a nudez do nossos deputados, se vestido de moral ou o nú imoral

A queda de Putin não interessa à China. Mas um Putin fragilizado, sim.

NOTA: Quem já leu “Arte da Guerra”, sabe exatamente o que está acontecendo, nesta relação Rússia e China, e armação do Putin para esgotar dos EUA e Europa seu arsenal de guerra. A diplomacia Americana e Europeia estão mancos, e a China se beneficia junto com a Rússia nas suas retóricas midiáticas ocidentais.

Ao menos uma vez, STF rejeita judicialização da política

NOTA: Se não for do interesse dos Senhores feudais da Coroa Oligárquica brasileira – Será: “Missão dada é missão cumprida”. O que seja irrelevante do seu domínio sob ordens da Coroa Oligárquica, dá o seu favor. Mas cuidado, pode ser ilusão e eles mesmos se aproveitarem, pois tudo que é financeiro abastasse a Coroa. Lula favorece muito mais o sistema financeiro do que pobres que são apenas usados na sua metáfora contraditória dos fatos.

Combate ao Twitter, “alimento” para IA: O que a meta realmente quer com Thereads

NOTA: A guerra virtual da manipulação humana, e há muitos fantoches na humanidade

Farra das emendas para garantir a reforma tributária

NOTA: “Quer conhecer um homem? Dê poder a ele” Assim são todos os políticos, muitos entraram, mas logo irão sair. Lembrando o Congresso Nacional tem mais audiência do que a TV Globo

Aeroporto com a “maior pista do Sul do país” aguarda liberação total de uso há dois anos

Votações deixam Lula generoso com o Congresso; Podcast

NOTA: A trava do interesse do poder, nada que algumas malas cheias de dinheiro não resolva

(Pai da mentira) Chifres, rabo e tridente na mão.

NOTA: O que é fake news? E o que não é fake news? O que é o mau, o que é o bom? Tudo no Brasil e no mundo é relativo, assim como as “ditaduras democráticas”!