Corpo de Homem de 36 Anos é Encontrado em Veículo no Jardim Monte Castelo, Cambé

Um triste incidente ocorreu no Jardim Monte Castelo, na região do Jardim Santo Amaro, em Cambé, quando o corpo de Alex Sandro Pereira de Souza da Silva, de 36 anos, foi encontrado sem vida dentro de seu veículo na Rua Alpineu Dutra de Souza, próximo ao número 83.

No local, socorristas do Siate foram chamados, mas infelizmente, ao chegarem, constataram o óbito de Alex Sandro Pereira de Souza da Silva. De acordo com informações de testemunhas e imagens de uma câmera de segurança, o homem estacionou seu carro na rua por volta das 6h30 da manhã.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para os procedimentos necessários, enquanto a investigação do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias desse trágico evento.