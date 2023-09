Previsão do Tempo para Cambé: Onda de Calor Extremo Continua

Hoje:

O calor extremo continua a predominar em Cambé. Hoje, o céu permanecerá predominantemente ensolarado, com temperaturas atingindo uma máxima de 38°C e uma mínima de 22°C. A chance de precipitação é mínima, com apenas 1%.

No sábado, as condições permanecerão semelhantes, com céu majoritariamente ensolarado, temperaturas elevadas e ventos leves de 9 km/h. A umidade continuará baixa, em torno de 22%.

Já no domingo, o céu estará parcialmente ensolarado, com temperaturas atingindo até 39°C e mínimas em torno de 23°C. A umidade continuará baixa, com apenas 19%, e há uma ligeira elevação na chance de precipitação, que atinge 3%.

Portanto, é importante tomar precauções adicionais devido à onda de calor, como manter-se hidratado, evitar a exposição prolongada ao sol e buscar maneiras de se refrescar. Mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais e tome medidas para garantir seu conforto e segurança.