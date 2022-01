Declaração anual do MEI 2022 está disponível: Saiba tudo sobre

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Declaração Anual do MEI (Microempreendedor Individual) 2022 já pode ser feita pelos empreendedores, portanto, é hora de começar a se organizar para enviar essa obrigação anual.

O MEI fornece diversos benefícios aos empreendedores, e para continuar aproveitando a condição de Microempreendedor Individual, eles devem pagar mensalmente o DAS, e uma vez ao ano realizar a Declaração Anual do MEI.

Acompanhe os próximos tópicos e saiba tudo sobre a DASN-SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional – Microempreendedor Individual) 2022.

As responsabilidades do MEI

Milhões de profissionais que antes eram informais conquistaram diversos direitos por meio do MEI, direito à aposentadoria, emissão de notas fiscais, auxílios, contratação de um funcionário, entre outros muitos benefícios.

Se tornar um Microempreendedor Individual é algo para qualquer profissional, mas, esses empreendedores também têm obrigações, afinal, o MEI é uma empresa e toda empresa deve pagar seus tributos e apresentar declarações.

O MEI deve pagar mensalmente o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), esse pagamento é referente aos tributos e a contribuição previdenciária, e anualmente o empreendedor deve fazer a DASN-SIMEI, ou como é conhecida, a Declaração anual do MEI.

Declaração anual do MEI 2022

Nesta declaração devem estar presentes as informações básicas de receitas e despesas ocorridas no ano passado (2021), ela deve ser transmitida à Receita Federal, o prazo para esta Declaração começou no dia 3 de janeiro e vai termina no dia 31 de maio.

Também devem elaborar a declaração os empreendedores que não tiveram movimentação ou faturamento no ano passado.

A DASN-SIMEI é obrigatória para todos que tiveram MEI no ano anterior ou abriram um até 31 de dezembro de 2021.

A entrega desta obrigação com atraso vai gerar multas sobre, com valor mínimo de R$50 e os valores podem aumentar, dependendo do atraso.

Como fazer esta declaração?

Veja abaixo como fazer a Declaração Anual do MEI 2022:

Acesse o Portal do Simples Nacional;

Clique em “DASN-SIMEI — Declaração Anual para o MEI”;

Informe o seu CNPJ;

Em “Tipo de Declaração” clique em “Original” e selecione o ano-base da declaração de 2021;

Preencha o faturamento de cada atividade, mas se o seu faturamento for de só uma atividade, coloque “0” nos outros;

Informe nesta tela se teve empregado em 2021;

Após isso, aparecerá um extrato com os acertos realizados ao longo de 2021, confira e clique em “Transmitir”;

Por fim, aparecerá uma mensagem confirmando que o envio foi feito, e será gerado o recibo de entrega da DASN-SIMEI.

Jornal Contábil