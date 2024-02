Dengue: mutirão de limpeza vai passar na região do São Paulo neste sábado (24)

0:00

A Prefeitura de Cambé segue intensificando as ações de combate à dengue no município. E, neste sábado (24), os bairros atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Paulo recebem o mutirão de limpeza. Os caminhões, assim como os agentes de combate às endemias, estarão nas ruas das 8h às 14h.

A Secretaria Municipal de Saúde Pública alerta para que os moradores descartem nas calçadas, ainda na noite anterior, todos os materiais e itens que não serão mais utilizados e que possam acumular água como potes, vasos e até eletrodomésticos velhos, por exemplo. Outro apelo é que os munícipes recebam os agentes em suas residências e os acompanhem nas vistorias. A grande maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti ainda estão nos quintais, portanto é fundamental que todos façam sua parte.

Talita Gozi, secretária em exercício de Saúde Pública, explicou que o intuito da Prefeitura não é punir ninguém, mas resolver um problema que é de toda a população. “Estamos intensificando as ações para sair dessa situação. Por isso, convidamos a população para fazer também a sua parte, vistoriar o quintal pelo menos uma vez na semana, retirar criadouros do mosquito, qualquer objeto que acumule água, porque essa é a medida mais efetiva. E também que recebam os agentes de endemias e descartem o lixo um dia antes dos mutirões. Com todos juntos, vamos sair dessa mais rápido”, disse.

Essa semana, o carro do fumacê está passando pela região do Jardim Novo Bandeirantes. É importante destacar que o itinerário do veículo é definido pela 17ª Regional de Saúde, em Londrina. Outro ponto, é que o carro precisa passar cinco vezes na mesma região, em um intervalo de três a cinco dias entre cada ciclo. Por isso a repetição nas mesmas vias. A partir da semana que vem, o fumacê irá passar em outra parte da cidade, conforme o cronograma e seguindo regiões mais críticas.