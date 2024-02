Garanta Seu Lugar no Estádio do Café: Ingressos a Preços Promocionais para Londrina vs. Maringá FC

0:00

À medida que a 11ª rodada do Campeonato Paranaense se aproxima, a empolgação dos torcedores aumenta com a expectativa de um embate emocionante entre o Londrina Esporte Clube e o Maringá FC. O confronto está marcado para o domingo, 25 de fevereiro, às 16h no icônico Estádio do Café. Para aqueles ansiosos por garantir seu lugar nas arquibancadas, uma notícia excelente: os ingressos já estão disponíveis com valores promocionais irresistíveis!

Promoção Imperdível até Sábado

Até às 23h59 do sábado, 24 de fevereiro, os torcedores podem adquirir ingressos para arquibancada e cadeiras por um preço único promocional de R$ 20,00. E não é só isso: ao optar pelo ingresso meia-social, você pode usufruir de um desconto significativo, contribuindo com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Compre Online e Evite Filas

Para facilitar o acesso dos fãs, a compra dos ingressos pode ser feita online com apenas alguns cliques. Escolha entre arquibancada e cadeira e prepare-se para torcer pelo seu time do coração. Lembre-se, uma vez escolhido o setor, não será permitida a troca no dia do jogo.

Preços no Dia do Jogo

Para aqueles que decidirem comprar ingressos no dia do jogo, os preços serão de R$ 30,00 para a arquibancada e R$ 40,00 para as cadeiras, ambos mediante doação de um alimento não perecível.

Atenção, Famílias!

Crianças de até 12 anos, acompanhadas dos pais, não pagam entrada, proporcionando um programa familiar acessível e divertido.

Informações para Visitantes

Os ingressos para visitantes estão fixados em R$ 80,00 para inteira e R$ 40,00 para meia entrada.

Pontos de Venda Convenientes

Os ingressos podem ser adquiridos na Tubastore, nas lojas Karilu e também via Central WhatsApp, oferecendo diversas formas de pagamento, incluindo dinheiro, PIX, e cartões de crédito e débito.

Tubastore (Shopping Boulevard)

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Créditos e Débito.

Endereço: Avenida Theodoro Victorelli, 150. Centro

WhatsApp: (43) 9 9632-4343

Todos os dias das 10h às 22h

Estacionamento com Desconto

Aproveite a promoção de estacionamento: apenas R$ 15,00 na compra antecipada até sábado. Além de ser prático e seguro, você economiza e evita o transtorno com flanelinhas.

Avisos Importantes

Siga as orientações dos staffs nas entradas do estádio e atente-se às regras: não é permitido entrar com camisas e acessórios de outros clubes. Essas diretrizes são estabelecidas pela Polícia Militar e pelo Ministério Público para garantir a segurança e a harmonia durante o evento.

Não Perca Tempo!

Esta é a chance de se juntar a outros torcedores apaixonados e apoiar o Londrina Esporte Clube em um jogo que promete ser memorável. Com ingressos a preços promocionais, a facilidade de compra online e a garantia de um lugar seguro para o seu carro, não há motivos para perder essa oportunidade. Garanta seu ingresso hoje e prepare-se para vivenciar toda a ação e emoção do futebol paranaense!