Operação Bonnie & Clyde: Ação Policial Decisiva em Cambé

A Polícia Civil do Paraná realizou uma ação decisiva nesta quarta-feira, a operação Bonnie & Clyde, com o intuito de capturar envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de janeiro.

O empenho das autoridades levou à prisão de suspeitos e ao desmantelamento de uma rede de tráfico de drogas relacionada ao caso. Com mandados de busca e prisão em mãos, a operação foi um sucesso, contando com o apoio da Polícia Militar, a equipe do canil, a guarda municipal de Londrina, e a delegacia de homicídios.

Foram apreendidos itens cruciais para a investigação, incluindo a possível arma do crime e substâncias ilícitas, demonstrando a eficiência e a sinergia entre as forças de segurança na proteção da nossa comunidade.

Fique por dentro das atualizações e mais notícias aqui conosco. Agradecimento especial à Clínica de Podologia Cambé por apoiar a disseminação de informações seguras e confiáveis.

