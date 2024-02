SEMANA ESPECIAL DO CINEMA: INGRESSOS A R$12,00 PARA QUALQUER FILME EM  LONDRINA!

0:00

Começa no próximo dia 22 e segue até o dia 28 de fevereiro, a Semana Especial do Cinema! Com ingressos a R$ 12,00 para qualquer filme- seja para faixa etária infantil como para público em geral-, nos cinemas dos Shoppings: Londrina Norte Shopping, Catuaí Londrina e Aurora Shopping.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a Campanha tem a função de levar o apaixonado pelo cinema e sua família para curtirem as novidades da Sétima Arte.

Cinesystem do Londrina Norte Shopping

O Cinesystem do Londrina Norte Shopping realiza, entre os dias 22 e 28 de fevereiro, a primeira Semana do Cinema de 2024, com ingressos promocionais por R$ 12, com exceção da sala vip, e combos com pipoca e refrigerante com valores diferenciados.

Ingressos: https://www.cinesystem.com.br/cinemas/londrina-norte-shopping/1040

Cine Araújo do Catuaí Shopping

Entre os dias 22 e 28 de fevereiro o Cine Araújo do Catuaí Shopping Londrina também estará com ingressos a preço único. Para assistir qualquer filme, nas salas convencionais e premium, o valor do ingresso é de meia entrada, ou seja, R$ 12. As salas VIPs não entram na promoção.

Quem quiser aproveitar a Semana do Cinema para conferir alguns dos filmes indicados ao Oscar 2024, vale conferir a programação do Cine Araújo que inclui Pobres Criaturas, O menino e a garça, Zona de Interesse e Wish: o poder dos desejos.

Durante a Semana do Cinema, o Cine Araújo traz desconto também no combo com dois refrigerantes de 500 ml e uma pipoca média, por R$ 30.

A programação completa do Cine Araújo pode ser conferida em: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-londrina-multiplex-catuai

Cineflix do Aurora Shopping

Entre os dias 22 e 28 de fevereiro o Cine Araújo do Aurora Shopping estará com ingressos a preço único, de R$12,00 também.

https://www.aurorashopping.com.br/cinema/

Cinemark do Boulevard

Também entre os dias 22 a 28 de fevereiro, no Cinbemarl do Boulevard Londrina Shopping o preço do ingresso é único: R$ 12.

*Para garantir este valor na compra via canais digitais, clientes devem selecionar a opção PROMOCIONAL

Combos promocionais: Pipoca refil e bebida grandes, entre outros.

https://www.boulevardlondrinashopping.com.br/cinema

