Polícia Militar do Paraná Recupera Objetos Furtados em Londrina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 2ª Companhia Regional de Polícia Militar (2° CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) Cambé, realizou uma operação bem-sucedida na manhã desta segunda-feira, resultando na recuperação de objetos furtados e na prisão de um homem por receptação.

A ação ocorreu às 11h37 na Avenida dos Pioneiros, no bairro Jardim Morumbi, em Londrina, após a equipe de inteligência da 11ª CIPM receber informações de uma fonte humana não identificada sobre o possível autor de um furto ocorrido em 13 de fevereiro de 2024 em uma loja de acessórios para motocicletas.

Com base nas informações recebidas, a equipe policial realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito, que durante a abordagem confessou ter praticado o furto e afirmou que os objetos ainda estavam em sua posse. Acompanhados pelo indivíduo, os policiais se dirigiram ao endereço fornecido, onde foram recebidos pelo pai do suspeito.

No interior da residência, em um dos quartos, a equipe encontrou diversos materiais sem procedência, incluindo os acessórios para motocicletas furtados. Além disso, o veículo utilizado no furto foi localizado na residência, e sua descrição coincidia com as imagens do circuito de segurança da loja afetada.

Diante das evidências e da confissão do autor, a polícia deu voz de prisão pelo crime de receptação. O homem detido, juntamente com os objetos recuperados e o veículo envolvido no furto, foram encaminhados para a Central de Flagrantes para as devidas providências legais.

A operação demonstra o compromisso da Polícia Militar do Paraná em combater o crime e garantir a segurança da população de Londrina.

Resultados da Operação:

1 homem preso por receptação;

Objetos furtados recuperados.

A PMPR reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que são fundamentais para o sucesso das operações policiais e para a manutenção da ordem pública.