Deputada Estadual Cloara Pinheiro indica verba de R$ 1 milhão para 12 colégios em Londrina, Cambé e Curitiba

A dedicação da Deputada Estadual Cloara Pinheiro à educação continua rendendo frutos significativos para as comunidades de Londrina, Cambé e Curitiba. Com a indicação de 12 colégios, ela garantiu recursos no valor total de R$ 1 milhão por meio do Programa Escola Mais Bonita, viabilizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

No intuito de promover melhorias substanciais nas escolas da região, a Deputada já havia indicado 10 instituições no semestre passado, as quais também foram beneficiadas por esse programa. Através desses recursos, reparos essenciais puderam ser realizados, contribuindo para a qualidade do ambiente de ensino e aprendizado.

A Deputada Cloara Pinheiro ressaltou a importância dessas ações ao destacar: “Ao visitar as escolas contempladas anteriormente, fui acolhida calorosamente pelas comunidades, que expressaram sua gratidão pelas verbas destinadas. Essa iniciativa não apenas concretiza reparos físicos, mas também aprimora a qualidade do ensino e do espaço escolar.”

Escolas Beneficiadas: A seguir, listamos as escolas estaduais que receberam recursos por meio dessa iniciativa:

Cambé:

Escola Estadual São José – R$ 100.000,00

Escola Maestro Andrea Nuzzi – R$ 50.000,00

Escola Estadual Attilio Codato – R$ 50.000,00

Curitiba:

Colégio Elias Abrahão

Londrina:

Colégio Hugo Simas

Colégio Patrimônio Regina

Colégio Kazuco Ohara

Colégio Thiago Terra

Colégio Tsuro Oguido

Colégio Ubedulha C. Oliveira

Colégio Paulo Freire

Colégio Lúcia B. Lisboa

Contribuição de Cambé: Em Cambé, os recursos foram viabilizados através do Vereador Odair Paviani, que também expressou sua satisfação em colaborar com o aprimoramento das escolas na cidade.

A atuação incansável da Deputada Estadual Cloara Pinheiro continua a trazer melhorias concretas para a educação na região, impactando positivamente tanto os espaços físicos quanto a qualidade do ensino. O investimento de R$ 1 milhão em 12 colégios é mais um exemplo do comprometimento com o desenvolvimento educacional e aprimoramento das instituições de ensino.