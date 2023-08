Cantor Gospel Regis Danese Sofre Acidente em Goiás: Pedido de Orações e Atendimento Médico

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito a caminho de um show em Ceres, Goiás. O carro dele bateu de frente com uma carreta, capotando em seguida. Regis publicou um vídeo recebendo atendimento médico e pedindo orações.

Ele relatou dores no abdômen e informou que o veículo ficou destruído. A esposa do cantor confirmou seu estado estável no Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde está sendo avaliado e realizando exames. Seu irmão, que estava com ele, não se machucou. Vamos orar pela recuperação do cantor.

RegisDanese #AcidenteGoiás #PedidoDeOrações #Recuperação