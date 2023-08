MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2023

Sob Lula e Haddad na economia, reajusta os Marketplaces e promove mais tarifas

Repasses no setor deixaram de ser anuais para ocorrer, pelo menos, duas vezes ao ano, com foco em taxa de comissão e tarifas fixas de envio de produtos. Haddad anda miudinho para taxar e aumentar impostos, pra bancar os gastos do governo com mais ministérios. (Valor)

Déficit de R$ 35,9 bi em julho é o 2º pior em 26 anos. As contas do governo central (que consideram o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central) registraram déficit de R$ 35,933 bilhões em julho, o segundo pior para o mês (Estado)

Segundo governo, resultado não altera previsão de rombo de 1% do PIB no ano (Valor)

Câmara aprova desoneração da folha com nova alíquota previdenciária aos municípios. Relatora modificou a proposta de redução da alíquota previdenciária das prefeituras. Depois da greve das prefeituras ontem dia 30 de agosto no Nordeste, os prefeitos reclamaram a falta do envio dos recursos da União para os Municípios honrar seus compromisso com a folha de pagamento dos servidores e outros gastos, a Câmara se viu obrigada a incluir a desoneração da folha dos municípios. O movimento dos prefeitos repercutiu nas redes sociais, bem mais do que as mídias controlada pelo governo. A pergunta que até os prefeitos que declaram a favor do PT fazem é, pra onde esta indo o orçamento devido as prefeituras? (Gazeta do Povo)

Desoneração da folha passa na Câmara com benefício a prefeituras

Senado aprova ‘voto de qualidade’ no Carf; regra pode arrecadar R$ 54 bi

Governo precisará de R$ 168 bi extras para zerar déficit em 2024 mas aumenta os gastos

Especialista no varejo, Caixa agora quer atrair operações com empresas

Empresas começam a testar semana de 4 dias de trabalho no Brasil

Governo anuncia metas de médio prazo com foco em clima e questões sociais

Trusts terão regulamentação pela primeira vez no País

Fazenda inclui regras de correção cambial na tributação de offshores

Fundo Amazônia ‘vendida – internacionalizada’: Dinamarca é 5º a prometer verba

Testes positivos de covid saltam de 7% para 15% no País; MG lidera alta

José Pastore: A nova contribuição sindical

A eterna tentação de controlar ‘mas pode corromper’ a imprensa

O dever de resgatar o SUS da UTI

Senado aprova volta do voto de qualidade no Carf, que pode render R$ 54 bi

Confira as principais medidas previstas para aumentar a arrecadação

Orçamento terá R$ 168 bilhões em receitas extras

Brasil cria 142 mil empregos com carteira em julho mas desalentados aumentam

Câmara aprova desoneração de setores que mais geram emprego

Invasões do MST sob Lula já superam Bolsonaro

Governo lança programa para tirar Brasil do Mapa da Fome

PAC, gastos sociais, fome e clima são prioridades em novo Plano Plurianual

Produtos somem de prateleiras na Argentina com subida do dólar

Texto vai com déficit zero, mas ‘o futuro a Deus pertence’, diz Tebet

Proposta de Orçamento prevê R$ 168 bi em receitas extras, divididas em 3 pilares

Brasil abre 142 mil vagas formais de trabalho em julho, diz Caged

Sócios faltam de novo, e CPI vai pedir condução coercitiva

Fundo de super-rico atrai R$ 13,6 bi em meio a debate sobre taxação

Fazenda trava envio de projeto de socorro a estados

Senado aprova projeto que devolve ao Executivo voto de desempate no Carf

Câmara aprova desoneração e beneficia todos os municípios

Provocados por Lula, Tarcísio diz que fará esforço pra protege-lo, e Zema divulga agenda do Lula, que venha.

Na véspera do envio do Orçamento, governo divulga déficit de R$ 35,9 bi

Resultado de julho foi o segundo pior para o mês desde 1997, com receitas em queda e despesas em alta, mas governo aumenta os gastos sem se preocupar

Câmara aprova desoneração da folha, mas texto volta ao Senado

Relatora modificou a proposta de redução da alíquota previdenciária das prefeituras. Depois da greve das prefeituras do Nordeste reclamando a falta do envio da União para os Municípios honrar seus compromisso com a folha de pagamento dos servidores e outros gastos, a Câmara se viu obrigada a incluir a desoneração da folha. O movimento dos prefeitos repercutiu nas redes sociais, bem mais do que as mídias controlada pelo governo. A pergunta que até os prefeitos que declaram a favor do PT fazem é, pra onde esta indo o orçamento devido as prefeituras?

Por que a desigualdade é tema para empresários?

De modo geral, a iniciativa privada tem um histórico de apoio como coadjuvante a diversas iniciativas de combate à desigualdade, uma vez que os impostos não estejam retornando a sociedade como resposta

Dúvida sobre taxação de fundos pode complicar tarefa

Tributaristas afirmam que a taxação do estoque de rendimentos dos fundos exclusivos é inconstitucional. A pergunta é: O que é constitucional para este governo?

Desafio para atingir arrecadação prevista é maior que se esperava

Boa parte dos R$ 168 bilhões a ser proposto por Haddad depende de medidas que passarão pelo crivo do Congresso. Lula terá de se mexer nas gorjetas

Emprego com carteira mostra economia em ritmo modesto

Mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida de 142.702 vagas em julho

Ansiedade está mais presente na vida do brasileiro

Pesquisa mostra ainda que depressão também ganhou força na população no pós-pandemia

PIB americano cresce menos no 2º trimestre

A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, de uma estimativa inicial de 2,4%, como resultado da revisão para baixo dos investimentos das empresas em equipamentos e estoques

EUA devem abrandar restrições à maconha

Casa Branca pede à DEA, agência de controle de drogas, que cannabis seja reclassificada como substância menos nociva do que outras, como a heroína

Reforma ministerial põe Lula ante difíceis escolhas

Gestores e ministros indicados por influência política estarão mais focados em oportunidades de gastos do que no equilíbrio orçamentário. O desalento da população brasileira com os políticos já classifica como falência do Estado brasileiro. Nada adianta aumentar impostos, a desigualdade, a fome e a miséria só estão aumentando.

Trabalho remoto agora é diferencial de poucas organizações

Enquanto 75% dos profissionais no Brasil valorizam o híbrido, 38% das companhias oferecem o modelo e 9%, o totalmente a distância

Resultado fiscal negativo pressiona ativo local

Juros longos sobem e Ibovespa cai com déficit primário e à espera de projeto orçamentário

Recuperação da 123 Milhas é a ponta do iceberg

Ver o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas como um simples contratempo é um equívoco, o problema é muito maior, é uma Gaia de fraudes e corrupção

Bolsonaro, Michelle, Cid e mais 5 depõem à PF simultaneamente sobre joias sauditas nesta quinta. As joias e outros presentes de Lula não declarado estão arquivados tudo dentro da normalidade

Julgamento do marco temporal fica empatado

Lula ses aproxima de ditadores

Dino destrói provas do 8/1 e com isso pode ser incriminado, mas nada que o mecanismo não resolva. Afinal, o que é crime no Brasil? A justiça anda desacreditada

Zanin autoriza ex-ministro Gançalves Dias a ficar em silêncio na CPMI do 8 de Janeiro

Grupo Wagner diz a seus combatentes para encontrarem outro emprego

Lula vai a Cuba para participar de cúpula liderada por ditadores

EUA alertam sobre negociações de armas entre Rússia e Coreia do Norte

Golpes na África: Rússia e China ganham terreno em países golpistas e França perde influência

Governo só pensa em cobrar mais impostos e começa a pagar o preço

Oposição pede impeachment de Lula por chamar de “golpe” destituição de Dilma

João Dória na presidência de gigantes brasileiro? Entenda as movimentações

Minirreforma eleitoral deve ser apresentada na Câmara em 6 de Setembro, a mesma não adere a credibilidade das urnas, com descrédito da população abstenção será recorde

Câmara aprova desoneração da folha com nova alíquota previdenciária aos municípios

CPI das Pirâmides Financeiras pede condução coercitiva de sócios da 123 milhas

Contas do governo federal registram déficit de R$ 35,9 bilhões em julho

Bia Kicis: como Bolsonaro e a direita podem resistir ao cerco do governo e do judiciário

Fukushima joga água no oceano. É seguro?

Água radioativa que resultou de acidente nuclear de 2011 está sendo descartada no Pacífico.

Doze anos depois do desastre nuclear, a usina de Fukushima, no Japão, começou a lançar no dia 24 1,3 mil toneladas de água radioativa tratada no oceano – um plano que vem sendo contestado por muitos japoneses, mas que é considerado seguro por especialistas internacionais.

Em 11 de março de 2011, um terremoto seguido de um tsunami destruiu a usina nuclear de Fukushima. No desastre que se seguiu, três reatores derreteram e contaminaram a água de resfriamento das estruturas, que, depois disso, vem vazando continuamente.

A água do vazamento vinha sendo coletada, filtrada e guardada em tanques, cuja capacidade máxima seria atingida no início de 2024. O governo japonês e a operadora da usina, a Tokyo Eletric Power Company (Tepco), estavam com dificuldades para gerenciar o gigantesco volume de água contaminada acumulada ao longo de 12 anos. Segundo as autoridades, ela precisa ser removida para que a usina seja desativada. Além disso, há risco de vazamento dos tanques.

Foram anos de coleta de amostras, pesquisa e modelagem, mas, no mês passado, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, aprovou o plano de descarte de água no oceano. A Autoridade Japonesa de Regulação Nuclear também aprovou a proposta, indicando que a Tepco tinha autoridade para começar o descarte imediatamente.

O plano consiste em tratar a água contaminada, diluí-la num volume de água do mar até cem vezes maior e, só então, lançá-la no Oceano Pacífico, por um túnel submarino de 1 km de comprimento. Segundo eles, o plano tem um nível de segurança superior ao preconizado pelas instituições internacionais.

Por: Idiana Tomazelli