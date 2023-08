Ação Policial: Confronto Armado em Bela Vista do Paraíso

PMPR – 2º CRPM – 30° BPM – ALI

Endereço: Rodovia Ernesto João Rampazzo

Cidade: Bela Vista do Paraíso

Data: 30 de Agosto de 2023

Horário: 19:15

No dia 30 de Agosto de 2023, às 19:15, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) e ao 30° Batalhão da Polícia Militar (30° BPM), agiu com determinação em uma ação policial de confronto armado na cidade de Bela Vista do Paraíso.

Após receber informações sobre a presença de indivíduos oriundos do estado de São Paulo, suspeitos de crimes, e que estavam utilizando um veículo Gol de cor branca, uma equipe de policiais avistou o veículo na PR445, próximo a Warta. A equipe tentou a abordagem, mas o condutor do veículo empreendeu fuga.

A perseguição continuou até as proximidades de Bela Vista do Paraíso, onde o veículo parou e os dois ocupantes desembarcaram efetuando disparos contra os policiais. A equipe policial, agindo com coragem e responsabilidade, reagiu ao ataque. Os suspeitos foram atingidos no confronto e, ambos vieram a óbito no local. Durante a busca, foi encontrada uma pistola e uma submetralhadora caseira em posse dos suspeitos.

Um dos indivíduos foi identificado como um homem de 28 anos, natural de Presidente Prudente. Nenhum policial militar ficou ferido no confronto, mas disparos efetuados pelos criminosos atingiram a viatura.

As autoridades competentes foram acionadas para adoção das medidas necessárias e encaminhamento da ocorrência. A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e agradece à colaboração da população.

Em caso de informações sobre atividades criminosas, lembre-se do Disque Denúncia 181. A Polícia Militar do Paraná está empenhada em fazer a diferença.