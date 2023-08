Prefeitura e ONG fazem mutirão para coleta de lixo eletrônico neste sábado (2)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto com a ONG E-letro promovem neste sábado (2) um mutirão para coleta de lixo eletrônico. O objetivo é dar um destino adequado para esses resíduos, evitando o descarte irregular e a contaminação da natureza. O ponto de entrega será na calçada em frente ao Centro de Eventos, localizado na Rua França, 425, das 09h às 13h.

Poderão ser descartados produtos eletrônicos como teclados, monitores, celulares, tablets, computadores, televisores, notebooks, cabos, carregadores, fios, fontes, entre outros. No entanto, produtos como lâmpadas, pilhas e toners não poderão ser descartados na coleta por já terem logística reversa implantada.

O assistente administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, e um dos organizadores da ação, Deives dos Santos explica que a atuação em conjunto com a ONG é muito importante, já que eles possuem licença ambiental para fazer o processamento adequado desses lixos eletrônicos, garantindo uma possibilidade de descarte regular em Cambé. “Esse é um tipo de resíduo que não pode ser jogado no aterro e muito menos na natureza, já que muitos lixos eletrônicos tem materiais altamente poluentes como metais pesados ou chumbo, e precisam de um tratamento e direcionamento diferenciado. Por isso, fazemos essas ações, para facilitar com que a população dê um destino adequado a esses dispositivos”, disse.