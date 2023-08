Luto e Solidariedade: Triste Incidente no Colégio Cívico-Militar de Cambé

É com pesar que compartilhamos a triste notícia do falecimento de um aluno João Pedro de 16 anos no Colégio Cívico-Militar Antonio Raminelli, localizado no Jardim Ana Rosa, em Cambé.

Na manhã desta quinta-feira (31), uma tragédia abalou a comunidade escolar. O jovem, enquanto estava na sala de aula, infelizmente veio a falecer. As suspeitas iniciais apontam para uma convulsão seguida de uma parada cardiorrespiratória.

Funcionários, amigos e familiares, profundamente impactados, buscaram conforto uns nos outros enquanto deixavam a escola. Peritos da Polícia Científica estiveram presentes para realizar os procedimentos de investigação no local.

A Secretaria Estadual de Educação informou que a direção da escola agiu prontamente ao perceber o mal estar do aluno, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu.

A perda repentina e precoce de um jovem chamou a atenção, e a perícia foi acionada para esclarecer a causa da tragédia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

As atividades escolares foram interrompidas, e os demais alunos foram dispensados. A Secretaria Estadual de Educação estende suas condolências aos amigos e familiares do adolescente nesse momento de luto e tristeza.

Descanse em paz.