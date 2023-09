Trio de Cambeenses se Destaca nas Seleções Brasileiras de Handebol Master

O esforço, dedicação e talento de três cambeenses estão sendo reconhecidos em nível nacional. Ezio Radigonda, Fábio Hauly e Adriana Chiconato Cortez, todos com origens nas categorias de base do handebol de Cambé, foram convocados para integrar as seleções brasileiras de Handebol Master 55+, 49+ e 44+, respectivamente.

A cidade de Cambé, conhecida por seu comprometimento com o esporte, tem proporcionado um ambiente propício para o desenvolvimento desses talentos. Ezio Radigonda, Fábio Hauly e Adriana Chiconato Cortez, após passarem pelas categorias de base, continuaram a aprimorar suas habilidades, agora atuando nos times de Handebol Master Masculino e Feminino de Cambé.

O destaque desses atletas é tão impressionante que os levou a serem selecionados para representar o Brasil na Copa América de Handebol Master, que acontecerá em Salvador, BA, no mês de novembro. Essa convocação é um testemunho da excelência do treinamento e das conquistas obtidas ao longo dos anos.

A presença do trio nas seleções brasileiras é um motivo de orgulho para a cidade e um incentivo para jovens aspirantes a atletas. “Ver nossos atletas representando as seleções nacionais e também competindo em um torneio importante e de renome como a Copa América com certeza inspiram as próximas gerações a perseguirem seus sonhos e alcançar seus objetivos no esporte.” disse Telma Gamba, Secretária de Esportes de Cambé

A Copa América de Handebol Master será um palco para os cambeenses demonstrarem sua habilidade, paixão e comprometimento com o esporte. A cidade de Cambé está torcendo por eles enquanto representam as cores do Brasil e mostram ao mundo o talento que originou em suas raízes.

O handebol de Cambé orgulhosamente comemora essas conquistas e deseja a Ezio Radigonda, Fábio Hauly e Adriana Chiconato Cortez o melhor desempenho na Copa América e nas futuras competições, reforçando que eles são verdadeiros exemplos de dedicação e excelência esportiva.