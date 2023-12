Dezembro Vermelho: Prefeitura de Cambé promove dia de testagem de HIV, sífilis e hepatites nesta sexta (1)

Nesta sexta-feira (1) começa o mês de dezembro, e com ele a campanha de Dezembro Vermelho que marca a mobilização nacional na luta contra o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde Pública, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), organizou um calendário de ações e testagem para que a população possa conhecer sua situação sorológica e se prevenir ou tratar corretamente essas doenças.

Para esta sexta-feira, haverá o Dia D de testagem. Com isso, o Ônibus da Saúde estará presente no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jardim Tupi, oferecendo testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C. O serviço é gratuito, e fica à disposição da população das 8h às 15h. É só comparecer com um documento com foto e fazer o teste. A UPA fica na Rua Carajás, 479.

Ao longo do mês, haverá também intensificação nas agendas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), através da realização dos mesmos testes rápidos. A maioria das UBS disponibilizará os testes nas terças-feiras, dias 5, 12 e 19/12, das 8h às 16h. Na UBS do Novo Bandeirantes, o horário de atendimento será das 8h às 11h. Já na UBS do Cambé IV, a testagem será nas quintas-feiras, 7, 14 e 21/12, das 8h às 16h.

Os servidores da rede de saúde do município ainda passarão por formação profissional em dezembro, com o tema Prevenção combinada do HIV: conjugação de diferentes ações de prevenção com destaque para PEP, PrEP e testagem, visando um melhor atendimento com foco na prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas com HIV.

A importância dos testes

O infectologista Wilson Liuti, médico do CTA e do SAE em Cambé, explicou que ainda ocorrem muitos casos novos de infecção de HIV no Brasil porque diversas pessoas não sabem que estão infectadas, impedindo de procurar o tratamento adequado antes de desenvolver os sintomas da AIDS, o que acarreta em risco à saúde.

“Por isso, no mês de dezembro são realizadas diversas ações de conscientização para que todos procurem fazer o teste e conhecer sua situação sorológica. Além disso, a campanha também dá ênfase aos aspectos preventivos. Hoje já temos outras tecnologias além da camisinha para evitar o contágio, com a possibilidade de utilizar medicamentos para evitar a transmissão do vírus do HIV”, destacou.

Liuti também disse que outro aspecto importante que a campanha visa divulgar é o fato de que quem realiza o tratamento corretamente consegue suprimir o vírus do sangue de tal forma que não transmite a doença para seus parceiros. “Ou seja, o perigo de se contrair o HIV é tendo relações desprotegidas com pessoas que desconhecem seu status sorológico e que, se forem portadoras do vírus, provavelmente apresentarão carga viral elevada. Isso não ocorre com quem está realizando corretamente o tratamento.”

Dezembro Vermelho

O Ministério da Saúde informa que a Aids é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV). O vírus ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.

Com isso, segundo o CTA de Cambé, o Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental na disponibilização do diagnóstico, por meio da testagem rápida e tratamento para a infecção pelo HIV, com essa atuação sendo muito importante para a promoção de uma melhor qualidade de vida para as pessoas vivendo com HIV.

Além da testagem, é importante destacar a existência da prevenção combinada, que associa diferentes métodos contra as IST, como sífilis e as hepatites B e C, incluindo as testagens realizadas gratuitamente no SUS e que estará disponível para a população de Cambé durante a campanha.