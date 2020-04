Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (18/04), por volta das 19h45, na PR-445 (acesso a Estrada Perobinha) próximo do Posto Cupimzão em Cambé.

De acordo com as informações, Iolanda Pereira de 66 anos conduzia o veículo FORD/KA pela rodovia e ao parar o carro no local de acesso a marginal da PR-445, foi atingida por um veículo VW/SAVEIRO. Com o impacto da batida, o FORD/KA foi arremessado sobre o canteiro da marginal.

Luzia Pereira do Vale de 44 anos, passageira e a condutora do carro, foram socorridas pela equipe médica do Samu e posteriormente encaminhadas à UPA do Jardim Tupi em Cambé. Iolanda sentia dores na região do tórax.

O motorista da Saveiro por sorte não se feriu.

Com informações TAROBÁ NEWS