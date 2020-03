Dois acidentes de trânsito envolvendo motocicletas aconteceram na última quarta-feira (18/03), no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a primeira queda de motocicleta aconteceu na Avenida Marcelino Gonzales esquina com a Rua Osório Ricieri, por volta das 5h44 da madrugada, onde J. M. B. de 33 anos acabou sofrendo ferimentos considerados leves.

O segundo acidente aconteceu na Rua Jacomo Rossini, por volta das 16h52. W. R. D. S. de 18 anos também sofreu ferimentos considerados leves.

Ambos foram atendidos pelos Socorristas do Siate. Apesar do susto, as vítimas passam bem.