Durante blitz homem é preso com mandado de prisão por tentativa de homicídio em Londrina

Um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio foi preso durante blitz realizada pela Polícia Militar na última terça-feira (24), em Londrina. Ele foi abordado dirigindo um Citroen C4 Pallas e foi parado na rua Ermelindo Leão, na Vila Casoni.

Segundo a Polícia Militar, durante a consulta da documentação, foi identificado o mandado de prisão no nome do homem, de 41 anos. Ele foi preso e conduzido para das providências.

Ainda de acordo com a PM, não havia pendência em relação ao veículo referente a débitos, mas o carro foi removido para o pátio do Detran por conta do mau estado de conservação dos pneus.

Tarobá News