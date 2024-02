É PRECISO PLANEJAR SUA APOSENTADORIA!

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

2024 começando e você precisa planejar a sua aposentadoria!

Afinal, o que é um planejamento previdenciário?

Nada mais é do que um estudo aprofundado de toda a vida contributiva o segurado, realizado através da análise dos vínculos empregatícios do mesmo, dos salários de contribuição, bem como se utilizando da legislação aplicada ao caso, com fim de projetar para o futuro o que será mais vantajoso para o segurado.

Partindo desse estudo preventivo, ele visa garantir que o segurado consiga a melhor aposentadoria ou benefício desejado.

-> Fazer um planejamento previdenciário traz diversas vantagens! Dentre elas, podemos destacar:

Acesso ao melhor benefício;

Organização preventiva da vida contributiva do segurado;

Análise dos vínculos empregatícios, de modo a observar se estes se enquadram em atividade especial;

Se o segurado está submetido a riscos físicos, químicos ou biológicos;

Levantamento e organização dos documentos necessários para ingresso de processo administrativo junto ao INSS;

Cálculo da Renda Mensal Inicial;

Correção de erros constantes da base de dados do INSS.

O planejamento é indicado para quem não quer perder dinheiro e gosta de deixar tudo resolvido! Também para quem quer entender os seus direitos e quais mudanças se aplicam à sua situação após a reforma previdenciária.

“E quando devo fazer um planejamento previdenciário?”

Ele pode ser feito em qualquer momento da vida, o quanto antes, melhor!

Se você ainda não fez o seu planejamento, o mais importante é deixar a documentação que possa assegurar o recebimento do seu benefício organizada, além de deixar atualizados os seus dados cadastrais no portal do “MEU INSS”.

Por, Jéssica Galvani, advogada.

Rua França, 16, Centro, Cambé/PR.

(43) 99981-4513