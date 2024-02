Quer saber quais as principais tendências para o varejo em todo o mundo?

0:00

As principais tendências mostradas na NRF’24 Retail’s Big Show, realizada no início do ano em Nova York (EUA), serão apresentadas a empresários no dia 27 de fevereiro, às 19h, no escritório do Sebrae/PR, em Londrina.

Em 2024, o Sebrae/PR e a Fecomércio PR levaram uma comitiva de 58 empresários e líderes paranaenses para o evento nos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, afirma que a NRF abordou as rápidas transformações que estão ocorrendo no comércio e no mundo dos negócios e são aceleradas pelas novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA).

Um dos integrantes da comitiva, o empresário Fábio Ajita, de Londrina, foi para o evento pela primeira vez neste ano. Para ele, a experiência de acompanhar os conteúdos e ver de perto novas tecnologias sendo aplicadas na prática foi positiva e revelou a necessidade de atualização rápida.“Entendemos a importância de estarmos próximos do cliente, saber o que e quando comprou. Uma das formas de fazer isso é utilizar um CRM. Não é algo novo, mas que precisamos implementar e, no médio e longo prazo, poder associar a uma IA. É algo que vamos correr atrás”, conta.

O CRM é a sigla em inglês para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Trata-se de uma plataforma ou software utilizado pelas empresas para gerenciar e analisar as interações com consumidores, antecipar necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade, aumentar as vendas e personalizar campanhas de captação de novos clientes.

A consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida, explica que a proposta do evento em Londrina é entregar, de maneira resumida, o conteúdo trazido da missão empresarial, além de apresentar o Guia de Tendências – Especial Varejo, com nove principais tendências que foram captadas durante o evento e as visitas técnicas realizadas em Nova York.

“A NRF trata de temas que vão além do varejo. Os conteúdos são valiosos para quem tem um negócio e de alguma maneira se relaciona com o comércio, mas também para quem deseja iniciar um novo empreendimento”, afirma Alesandra.

Durante o evento, Sebrae/PR e Fecomércio PR apresentarão a oportunidade de integrar a comitiva que visitará a NRF em 2025.

Os interessados em participar devem confirmar a inscrição no link: https://forms.office.com/r/5g58kg6B6A.

