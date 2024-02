Colisão em Cruzamento Envolvendo Ambulância do SAMU e Carro deixa Três Feridos

0:00

No início da noite desta sexta-feira (16), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se envolveu em um grave acidente enquanto se dirigia para uma ocorrência de emergência médica. O veículo, que transportava um médico, uma enfermeira e um condutor, foi atingido por um Ford Ka no cruzamento da Rua Acre com a Rua Amazonas em Londrina, região onde há semáforo.

O impacto foi tão forte que a ambulância foi lançada contra um poste de sinalização. As vítimas do SAMU – o médico e o condutor – sofreram dores na região cervical e foram imobilizados com colares cervicais como precaução. O médico também apresentou ferimentos na cabeça causados por cacos de vidro. A enfermeira, cujo nome não foi divulgado, sofreu uma contusão na perna. Todos os profissionais de saúde foram prontamente atendidos por outra equipe do SAMU e encaminhados ao Hospital Evangélico para avaliação detalhada e tratamento dos ferimentos.

Com a chegada da Polícia Militar ao local do acidente, foi constatado que o motorista do Ford Ka, estava sob efeito de álcool. O teste do etilômetro indicou 0.40 mg/L de álcool no sangue, valor que configura infração de trânsito, ele foi detido e levado à delegacia para as providências cabíveis.

Um motorista de aplicativo que presenciou o acidente relatou à PM que o Ford Ka o ultrapassou e, mesmo com o sinal vermelho, não parou, resultando na colisão com a ambulância. A ocorrência foi registrada e fará parte do inquérito policial.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos. Curiosamente, dentro do Ford Ka, foram encontrados frascos de bebida alcoólica ainda lacrados. O condutor alegou ter consumido três cervejas antes de dirigir.

Este incidente serve como um trágico lembrete dos perigos de dirigir sob a influência de álcool e da importância da atenção aos sinais de trânsito, especialmente quando veículos de emergência estão em serviço. As investigações continuam, e novas informações serão atualizadas conforme disponíveis.