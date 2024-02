Acidente Rodoviário em Condições Climáticas Adversas em Rolândia Deixa Uma Ferida

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite do dia 16 de fevereiro de 2024, um grave acidente foi registrado na rodovia PR-986, no município de Rolândia – PR. A condutora do veículo, uma jovem de 22 anos, foi encaminhada ao Hospital São Rafael com ferimentos leves após o seu carro capotar na pista.

O sinistro ocorreu por volta das 19h00min, quando o veículo Ford Ka, com placas de Londrina, trafegava no sentido de Rolândia para Cambé. De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia, a condutora perdeu o controle do carro próximo ao Km 07 + 500 metros, resultando em um capotamento à margem direita da rodovia.

Relatos indicam que a pista estava em condições duplas e as placas de velocidade, que sinalizam 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados, estavam visíveis no local do acidente. Ademais, o local não é proibido para ultrapassagens, o que sugere que a causa do acidente pode ter sido as condições climáticas adversas, pois, no momento, chovia intensamente.

Embora a condutora tenha sido hospitalizada, foi mencionado que não se realizou o teste de etilômetro devido ao seu estado de saúde que exigiu atendimento imediato. O veículo envolvido foi liberado no local após as devidas averiguações.

Este incidente destaca a importância da condução defensiva, especialmente sob condições climáticas desfavoráveis. A PRE reforça o alerta para que motoristas mantenham a velocidade controlada e estejam sempre atentos à sinalização e ao estado da pista, a fim de evitar acidentes semelhantes.

A 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, esteve no local para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários. A investigação do acidente está em andamento para determinar as causas exatas e se outras medidas preventivas poderiam ser tomadas para evitar futuros sinistros.

A equipe do Hospital São Rafael não forneceu maiores detalhes sobre o estado de saúde da condutora, mas informações preliminares indicam que ela não corre risco de vida.