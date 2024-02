Acidente na PR 444 Deixa Dois Feridos Leves

0:00

Na noite de 16 de fevereiro de 2024, um acidente envolvendo um veículo Fiat Strada Fire resultou em dois feridos leves na PR 444, no município de Mandaguari, Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 22:20, no quilômetro 29 da rodovia, quando o veículo, que seguia no sentido Mandaguari a Arapongas, colidiu contra um barranco.

O condutor do veículo, identificado como P.V.R.Z.S., de 22 anos, e o passageiro, B.H.R.W., de 30 anos, ambos do sexo masculino, foram encaminhados para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mandaguari com ferimentos leves. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMPR), o carro tinha placas de Jaguapitã/PR e foi liberado no local do acidente.

Não foi realizado o teste do etilômetro, pois as vítimas foram hospitalizadas. As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar as causas da colisão. Motoristas que transitam pela região são aconselhados a manter a cautela e respeitar os limites de velocidade estabelecidos na rodovia.

Este incidente serve como um lembrete importante para todos os motoristas sobre a importância da direção segura e atenta, especialmente em condições adversas ou em trechos de estrada propensos a acidentes. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, e pequenas precauções podem fazer uma grande diferença na prevenção de acidentes.