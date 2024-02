Ação Policial em Cambé Resulta na Recuperação de Veículo Roubado e Confronto Fatal

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2024, uma operação policial conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM) e do 30° Batalhão da Polícia Militar (30° BPM), com o apoio da equipe de inteligência (P2), resultou na recuperação de uma caminhonete Hilux preta, com placas clonadas, na Rodovia BR-369 (Melo Peixoto), em Cambé.

A operação teve início após o recebimento de informações anônimas indicando que o veículo, produto de roubo, estaria circulando pela região do Leonor. As equipes policiais deslocaram-se para a área e, ao avistar a caminhonete no sinaleiro da Rua Luigi Amorese, esquina com a Rua Ruy Virmond Carnasciali, iniciaram um acompanhamento velado.

Ao perceber que estava sendo monitorado, o condutor do veículo suspeito encostou no acostamento. No momento da abordagem, o indivíduo apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, que revidaram a agressão. Após um confronto, o suspeito foi atingido e, mesmo após novas tentativas de rendição, continuou a ameaçar a equipe, resultando em novos disparos.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados, mas constataram o óbito do indivíduo no local. A perícia recolheu a arma de fogo e os estojos encontrados, e o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Cambé para as devidas providências. O suspeito foi posteriormente identificado como V.H.S.O.

O major Élio Boing, comandante do 30° BPM, ressaltou a importância da colaboração da população através do Disque Denúncia 181, 190 e do aplicativo 190, reiterando o compromisso da Polícia Militar do Estado do Paraná em fazer a diferença na segurança pública.