Engavetamento na PR 323 em Rolândia Deixa Uma Pessoa Ferida

Na tarde de 14 de fevereiro de 2024, um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu na PR 323, Km 86 + 500 metros, em Rolândia, Paraná. O acidente, atendido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Companhia de Policiamento Especializado (CPE), 2ª Companhia da Polícia Rodoviária (PRv) de Rolândia, resultou em ferimentos leves para uma das vítimas.

O primeiro veículo envolvido, uma motocicleta Honda CB 300R de Arapongas, era conduzido por uma mulher de 38 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Rafael de Rolândia. O passageiro da motocicleta, um jovem de 17 anos, não sofreu ferimentos.

O segundo veículo, um automóvel Ford Fiesta de Rolândia, era conduzido por um homem de 61 anos, que não sofreu ferimentos. O terceiro veículo, uma camioneta Ford Ecosport de Bela Vista do Paraíso, era conduzido por um homem de 44 anos, que também não sofreu ferimentos. Os passageiros da Ecosport, de 23 e 28 anos, respectivamente, não foram feridos.

Todos os veículos envolvidos no acidente foram liberados no local. Testes de etilômetro realizados nos condutores dos veículos V-02 e V-03 resultaram em 0,00 Mg/L, indicando que não estavam sob efeito de álcool. O condutor da motocicleta não realizou o teste devido ao atendimento hospitalar.

O acidente ocorreu em uma pista simples, em uma curva em nível, enquanto os veículos trafegavam pela Rodovia Estadual de Prefixo PR 323 no sentido do entroncamento da BR 369 ao entroncamento da PR 170, sentido crescente da rodovia. As autoridades continuam investigando as causas do engavetamento.