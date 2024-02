Acidente na PR-986 em Rolândia: Veículo Colide com Mureta Central em Curva Fechada

0:00

No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 12h10, ocorreu um acidente na rodovia PR-986, no km 03+850m, no município de Rolândia, Paraná. O sinistro envolveu um veículo Peugeot 307, com placas de Arapongas-PR, que colidiu com a mureta central da pista.

O condutor do veículo, G. de P. dos S., de 26 anos, não sofreu ferimentos no acidente. Um teste de etilômetro realizado com o número 699 apresentou resultado de 0,00 mg/L, indicando que o motorista não estava sob efeito de álcool no momento do ocorrido.

De acordo com os dados coletados no local, o veículo trafegava pela rodovia estadual PR-986 no sentido Rolândia a Cambé. Ao atingir o km 3+850m, em uma curva fechada, o condutor perdeu o controle do veículo, resultando na colisão com a mureta central. O limite de velocidade na área é de 110 km/h.

O acidente ocorreu em condições climáticas adversas, com tempo chuvoso, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. A pista dupla e a curva fechada são fatores adicionais que exigem atenção redobrada dos motoristas ao trafegar por essa região.

As autoridades rodoviárias alertam para a importância de dirigir com cautela, especialmente em condições de chuva e em trechos de pista com curvas fechadas, para evitar acidentes semelhantes.