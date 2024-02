Operação Carnaval 2024: Fiscalização Intensiva e Educação no Trânsito Salvam Vidas nas Estradas do Paraná

0:00

A Operação Carnaval 2024 chegou ao fim, deixando um rastro de dados que reflete o empenho das autoridades na promoção da segurança nas rodovias do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) reportaram suas ações focadas na prevenção e educação no trânsito, bem como na repressão às infrações que comprometem a segurança dos usuários das estradas.

Atuação da PRF na Região Norte do Estado

Na região Norte do estado, a PRF encerrou sua operação com uma marca intensiva de fiscalizações. As unidades operacionais de Ibiporã, Cornélio Procópio, entre outras, abrangendo cerca de 528 km de rodovias, foram cenário de rigorosas fiscalizações. O grande fluxo de veículos, em especial na BR 376, conhecida como Rodovia do Café, foi marcado por 842 registros de condutas perigosas, incluindo ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante.

Além disso, a PRF fez valer a campanha educativa “Cinto nas Estradas”, alcançando 1.142 pessoas. A operação também abordou o grave problema da combinação de álcool e direção, com 529 testes do etilômetro realizados e 19 motoristas autuados por dirigir sob a influência de álcool. O saldo final foi de 12 acidentes graves, resultando em 12 pessoas feridas e uma fatalidade.

Esforços da PRE nas Rodovias Estaduais

Por sua vez, a PRE executou uma operação ampla que cobriu todo o território paranaense. Focando na prevenção, 6.737 imagens de radar foram capturadas, e 6.785 veículos foram abordados, resultando em 4.815 autos de infrações por diversas violações ao Código de Trânsito Brasileiro. Ações como a fiscalização de 137 casos de embriaguez ao volante e o registro de velocidades excessivas – com destaque para um veículo a 178 km/h na PR-495 – mostram a intensidade dos esforços para manter a ordem nas vias.

As operações resultaram em 864 autos de infração por falta de dispositivos de segurança veicular e 219 por ultrapassagens em locais proibidos. A PRE também lidou com 92 sinistros de trânsito, que deixaram 99 feridos e 12 óbitos. Além da segurança viária, a PRE esteve atenta à criminalidade, registrando 54 ocorrências de tráfico de drogas e contrabando.

Chamado às Normas de Segurança

Tanto a PRF quanto a PRE reiteram a importância do cumprimento das normas de trânsito. O respeito à legislação e a práticas seguras de condução são essenciais para a redução de acidentes e preservação de vidas. As operações Carnaval demonstram que a vigilância combinada com a educação no trânsito pode efetivamente diminuir os riscos nas estradas, um lembrete de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos.

Os números resultantes destas operações são um testamento vivo do compromisso das forças de segurança pública em proteger os cidadãos e manter a ordem nas vias do estado do Paraná.