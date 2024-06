Entrevista com Benê Filho, Pré-Candidato a Prefeito de Cambé

0:00

No dia 09 de junho de 2024, Silvio Rodrigues, do Portal Cambé, entrevistou Benê Filho, pré-candidato a prefeito de Cambé pelo partido Avante. Benê discutiu suas motivações e propostas para a cidade, abordando saúde, educação, indústria, cultura, funcionalismo público e segurança.

Motivação para ser Prefeito de Cambé Benê, que já disputou duas eleições para prefeito, expressou seu desejo de liderar Cambé novamente. Ele acredita que muitas melhorias podem ser implementadas e que novas ideias beneficiarão a comunidade.

Saúde em Cambé Benê destacou que a saúde é um problema nacional e defendeu uma abordagem regional para melhorar os serviços em Cambé. Ele enfatizou a necessidade de apoio ao funcionalismo da saúde municipal e melhorias na Santa Casa.

Educação e Creches Sobre educação, Benê reconheceu a importância do período integral para as famílias e sugeriu investir em mais funcionários e melhorar a merenda escolar. Ele destacou sua experiência no Lions Clube Cambé Aliança como base para entender as necessidades do setor.

Indústria, Comércio e Emprego Benê propôs uma industrialização focada nas necessidades locais e no perfil da cidade. Ele mencionou a necessidade de atrair indústrias e fomentar o comércio local, destacando a importância de projetos como o Projeto Carijó.

Cultura em Cambé Como ex-secretário de cultura, Benê criticou a fusão da Secretaria de Cultura com a de Educação, acreditando que isso prejudicou a cultura na cidade. Ele propôs a criação de oportunidades para artistas locais e a retomada de projetos culturais antigos.

Funcionalismo Público Benê defendeu a reposição salarial dos funcionários públicos e melhorias nas condições de trabalho. Ele sugeriu a construção de um novo prédio para a prefeitura, aumentando a eficiência e o relacionamento entre secretarias.

Segurança em Cambé Sobre segurança, Benê destacou a importância de melhorar as condições de trabalho dos policiais, aumentar o efetivo e fornecer mais viaturas. Ele mencionou a necessidade de investimentos do estado na segurança pública local.

Considerações Finais Benê concluiu destacando a importância de envolver a comunidade no desenvolvimento da cidade. Ele acredita que, para Cambé crescer de forma sustentável, é necessário que a comunidade se sinta abraçada e participe ativamente das iniciativas municipais.