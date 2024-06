Homem Pesca Arma no Lago Igapó em Londrina

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

No dia 09 de junho de 2024, às 13h43, uma ocorrência de achado de objeto resultou na apreensão de uma arma de fogo em Londrina. A equipe da PMPR, pertencente ao 2° CRPM, 5° BPM, 2ª Companhia, com a viatura L 1765, foi acionada para atender a ocorrência na Rua Souza Naves, 2542, no bairro Petrópolis.

A solicitação foi feita por um indivíduo que relatou ter encontrado a arma enquanto pescava no Lago Igapó. O solicitante informou que fisgou uma arma de fogo durante a pescaria e imediatamente acionou a Polícia Militar. A arma, um revólver aparentemente da marca Rossi, estava bastante deteriorada e não foi possível identificar a numeração.

A equipe policial conduziu a arma encontrada para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.