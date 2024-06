Apreensão de Drogas e Armas em Operação da PMPR em Cambé e Londrina

0:00

No dia 08 de junho de 2024, às 18h40, uma operação conjunta envolvendo a P/2 do 30° BPM e as equipes ROTAM 5º BPM resultou na apreensão de drogas e armas em Cambé e Londrina. A ação ocorreu nas rodovias BR 369, KM 165 e PR 445, KM 73.

As equipes ROTAM 14104 e ROTAM 13801, em apoio à P/2 do 30° BPM, realizaram a abordagem de um grupo de criminosos que transportavam armas e drogas na região. Dois veículos foram interceptados durante a operação. O primeiro, uma GM Montana, foi abordado na BR 369 em Cambé, carregando 245 kg de maconha. O motorista do veículo reagiu à abordagem, obrigando a equipe a repelir a agressão.

O segundo veículo, um Nissan Sentra, foi interceptado na PR 445 em Londrina. O condutor também reagiu à abordagem, e novamente a equipe teve que repelir a injusta agressão. No Nissan Sentra, foi encontrada uma arma de fogo, mas nenhuma droga.

Como resultado da operação, foram apreendidos 245 kg de maconha, duas armas de fogo e dois veículos. Infelizmente, a operação resultou em dois óbitos. Os órgãos competentes foram acionados para prosseguir com as investigações e procedimentos legais.