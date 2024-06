Londrina vence o Sampaio Corrêa e volta ao G8 da Série C

0:00

Na noite deste sábado, o Londrina Esporte Clube (LEC) conquistou uma vitória importante sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Estádio do Café, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kadi e Everton Moraes, garantindo ao Tubarão um retorno ao G8 da competição.

Com essa vitória, o Londrina soma agora 12 pontos, ocupando a sexta colocação na tabela, e se posiciona entre os times que avançam para a próxima fase. O Sampaio Corrêa, por outro lado, permanece na vice-lanterna com apenas dois pontos, ainda sem conseguir uma vitória no campeonato.

Próximos compromissos O Sampaio Corrêa enfrentará o Caxias na quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, em partida atrasada pela terceira rodada. O Londrina, por sua vez, jogará contra o São José no próximo domingo, dia 16, às 16h30, em Porto Alegre, pela nona rodada da Série C.