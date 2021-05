Estado destina mais de R$ 3 milhões para a saúde e estruturas de esporte e lazer em Cambé

Ações em saúde contemplam a reforma da Santa Casa, no valor de R$ 1,44 milhão, e a ampliação da Unidade de Saúde da Família, que abrigará também um serviço de pronto atendimento. Cidade vai ganhar duas unidades do Meu Campinho.

O Governo do Estado destinou R$ 3,1 milhões para ampliar o atendimento à saúde e melhorar a infraestrutura urbana de Cambé, na Região Norte. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (13) em agenda na cidade. As ações complementam a construção de 434 casas populares viabilizadas por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

“Apesar da pandemia, o Estado não parou de se desenvolver e melhorar a vida das pessoas. O compromisso do nosso governo é de olhar para as pessoas que mais precisam. São recursos para a saúde que vão permitir a modernização dos nossos hospitais e a ampliação do atendimento. E, com o Meu Campinho, incentivamos a juventude a praticar esporte”, destacou Ratinho Junior.

As ações em saúde contemplam a reforma da Santa Casa da cidade, no valor de R$ 1,44 milhão, e a ampliação da Unidade de Saúde da Família, que abrigará também um serviço de pronto atendimento (R$ 1 milhão).

“São atos fundamentais para a saúde. A Santa Casa de Cambé, por exemplo, tem mais de 50 anos e precisava de uma recuperação. Ficará mais moderna e melhorará a qualidade do atendimento oferecido ao cidadão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

MEU CAMPINHO – Entre as intervenções urbanas, destaque para a construção de duas unidades do Meu Campinho no município. Trata-se de um espaço para a prática de esporte e atividades de lazer, com equipamentos e estrutura. É também um ponto de convivência das pessoas. Uma das unidades será erguida no Jardim Novo Bandeirantes, com investimento de R$ 288,6 mil. A outra, no bairro Jardim Anelize, totaliza R$ 290,6 mil.

“O projeto do Meu Campinho costuma transformar o bairro onde é instalado. As famílias passam a ser incluídas. Alia esporte, lazer e urbanismo e melhora a qualidade de vida da população”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.

Também foi anunciada, no mesmo evento, a autorização para licitação na compra de equipamentos mobiliários no valor de R$ 94,5 mil. Os investimentos são a fundo perdido, por transferência voluntária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

Segundo o prefeito Conrado Scheller, estes investimentos valorizam a cidade como um todo e melhoram diretamente a qualidade de vida da população. “O Governo do Estado tem sido bastante sensível com a cidade de Cambé. São obras de habitação, saúde e urbanização. O governador se faz presente nos municípios”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram do evento os secretários Norberto Ortigara (Agricultura e do Abastecimento) e Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange; os deputados federais Luíza Canziani e Pedro Lupion; os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter; além de prefeitos e vereadores da região.

Agência Estadual de Notícias