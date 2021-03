Estragos da chuva em Cambé: Prefeitura interdita ruas e auxilia famílias atingidas pelas chuvas de Cambé

A forte chuva registrada no domingo (07/03) em Cambé deixou estragos em vários pontos da cidade. Equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil e Assistência Social do município estão percorrendo os bairros para identificar quais foram os danos, interditar vias e auxiliar famílias que precisem de ajuda.

Segundo o secretário de Obras, Manoel Cícero, os estragos maiores ocorreram no Jardim Ana Rosa. Cinco famílias tiveram as casas bastante danificadas e foram para a casa de parentes. Em outras duas, a água entrou até a altura das camas. A limpeza destas duas casas está sendo providenciada e a Secretária de Assistência Social entregará colchões para que estas famílias.

Também no Ana Rosa, algumas galerias de águas pluviais romperam-se e todo o asfalto foi danificado, principalmente no cruzamento das ruas Antônio Mantovani com Bartolomeu da Costa Soeiro.

“Nós interditamos estes pontos, está tudo muito bem sinalizado, mas as pessoas precisam redobrar os cuidados se precisarem passar por ali. O ideal é buscar rotas alternativas”, afirmou Manoel Cícero.

Em outro ponto da cidade, a ponte que liga a Rua Rio Pirapó com a Avenida Bernardino de Campos foi interditada após o Córrego Esperança transbordar. No local, também houve queda de poste.

O prefeito Conrado Scheller também está acompanhado a situação em alguns pontos de Cambé. “Estamos dando todo o apoio a estas famílias que tiveram suas residências comprometidas e peço que a população fique atenta para novas situações que possam surgir e também evitem passar pelos locais atingidos. Estamos trabalhando para solucionar todos os problemas com a maior rapidez possível”, recomendou Conrado.



















Via: Assessoria de Imprensa/Fotos: divulgação