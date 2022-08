Festival do Projeto Cambé Vôlei reúne mais de 300 atletas neste sábado no João de Deus

O 26° Festival do Projeto Cambé Vôlei será realizado neste sábado (13/08), no Ginásio João de Deus Almeida, em Cambé. O evento é uma promoção da Secretaria Municipal Esportes e contará com a presença de mais 300 alunas do projeto. Durante o festival serão disputados o total de 100 jogos, das 8h30 às 17h30. Além disso, será inaugurada a Vôleiteca, um espaço no próprio ginásio em que serão disponibilizados livros temáticos para a comunidade.

O chefe da Divisão Técnica da Secretaria de Esportes, Reginaldo Mazzola, explica que neste festival participarão apenas atletas do Projeto Cambé Vôlei. “O festival do projeto é realizado anualmente e durante o ano realizamos quatro festivais nos polos de treinamento que envolvem somente as meninas do local e horário. Também fazemos dois festivais gerais que envolvem todas as atletas em um único dia em um ginásio maior, no caso o João de Deus Almeida”, informa. As 300 participantes serão divididas em 50 equipes, que farão jogos simultâneos nas quatro quadras do espaço. Serão realizadas 100 partidas com 15 minutos de cada bloco e todas as atletas serão premiadas com uma medalha.

Para o treinador, o projeto colabora com a formação de cidadão, pois é trabalhado o companheirismo, o respeito e a solidariedade. Ele também convida a comunidade para assistir o evento de sábado: “O festival está aberto ao público então quem quiser prestigiar, estará acontecendo durante o dia todo”, convida.