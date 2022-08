Procon de Cambé alerta para cuidados na compra de presentes para o Dia dos Pais

Com a chegada do Dia dos Pais, o Procon de Cambé pede a atenção dos consumidores na hora da compra do presente para o domingo (14/08). Ao realizar as compras é necessário ficar atento a golpes e aos cuidados para evitar dívidas impagáveis.

Segundo Willian Train, coordenador do Procon de Cambé, os consumidores devem realizar uma pesquisa ampla de preços tanto para compras em lojas físicas quanto para compras online antes de fecharem o negócio. “As compras online caíram no gosto da população, mas são uma modalidade que exige atenção do consumidor. É preciso avaliar os valores divulgados e não cair na tentação de preços abaixo do praticado, porque há a possibilidade de cair em golpes”, acrescenta. Além disso, ele destaca a importância do planejamento financeiro ao comprar presentes, e como os parcelamentos em cartões de créditos e financiamentos devem ser evitados. “Antes de realizar qualquer tipo de compra, é preciso analisar, fazer um planejamento e verificar o que o orçamento permite para que o presente seja de um valor acessível ao consumidor”, detalha Willian.

A população também deve ficar atenta a possível troca dos produtos, por se tratarem de presentes. No caso de compras online, há o direito de se arrepender da compra e pedir a troca ou a devolução do dinheiro, desde que isso aconteça no prazo de sete dias, a partir do recebimento do produto. Já nas compras em lojas físicas, a troca não é um direito garantido da consumidor, por isso se deve combinar previamente com os proprietários das lojas como será feita a troca caso necessária.

De acordo com um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) mais de 100 milhões de brasileiros irão às compras para o Dia dos Pais. A data deve movimentar o comércio nacional em mais de R$ 24 bilhões.

O Procon orienta e recebe todas as denúncias de consumidores a respeito da compra de produtos ou prestação de serviços. Para mais informações é necessário entrar em contato pelo telefone 3174-2851, ou comparecer pessoalmente ao Procon na Rua Pará 126 no centro de Cambé.