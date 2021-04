GABRIELLY – Adolescente de Cambé conquista título de Pequena Miss Brasil Pré Teen

A cambeense Gabrielly Alves da Silva Galvão, de 13 anos, foi coroada Pequena Miss Brasil Pré Teen no dia 20/02/2021. Ela participou do concurso que ocorreu em Araucária no Paraná, onde representou o Paraná e Cambé.

A menina, que trabalha como modelo em Cambé e região, tem título de beleza, como o Miss Pré Teen CDM Cambé 2020.

“Sentar nesse trono e ser coroada é uma emoção inexplicável, as únicas palavras que me vem a fala e resumem tudo o que senti e o que estou sentindo, é GRATIDÃO”, disse a Gabrielly ao Portal Cambé.

Pensando nesse universo de empoderamento feminino, e já pequena iniciando a mostrar a sua beleza, a mãe, Lucileia Alves da Silva de 27 anos, muito emocionada, disse que é um orgulho ver a sua filha sendo premiada e seguir os passos da genitora. Lucileia é um dos grandes destaques do mercado da moda plus size na região, e é prova viva de que o corpo natural pode fazer parte do mundo da fashion, como qualquer outro. Ela tem o título de Miss Plus Size Cambé 2020 CDM e Linda Miss Plus Size Paraná 2021.

Nascida em Cambé e moradora do Jardim Ana Rosa, a pequena modelo é um dos grandes destaques do mercado da moda infanto-juvenil. Atributos não faltam para essa linda princesa estar em grandes eventos no Brasil.

“Sonho ver minha filha em grandes passarelas e representar nossa cidade com todo requinte de uma mulher simples, mas com muita beleza a ser descoberta”, falou a mãe ao Portal Cambé.

A adolescente iniciou sua carreira em 2010 quando foi convidada para ser modelo da Agência Desirée Soares, já em 2018 realizou o curso de modelo e em 2019 foi convidada pelo produtor Marcos dos Santos de uma agência de modelos e daí não parou mais. Em 2022 ela participará de um concurso no Peru.

“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e acima de tudo, seja feliz”, disse ela.

Mas como tudo não é só flores, Gabrielly também teve seus momentos difíceis.

Instagram: @gabrielly.202012

EMPRESÁRIOS E PESSOAS FÍSICAS QUE DESEJAREM AJUDÁ-LA FINANCEIRAMENTE PARA A SUA VIAGEM NO PERU ENTRAR EM CONTATO PELO NÚMERO (43) 9.9950-2597