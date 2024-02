Governo do Estado recebe projeto executivo do Viaduto Esperança, em Cambé

0:00

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (28) da Prefeitura de Cambé, no Norte do Estado, o projeto executivo do Viaduto Esperança. A obra prevê a elevação de uma avenida sobre a BR-369, desafogando o trânsito da região e dando mais segurança aos moradores do município.

De acordo com o projeto, cerca de 25 mil veículos passam pelo trecho por dia. Com a trincheira, a ligação entre as regiões central e sudeste da cidade vai ser simplificada. A obra também vai beneficiar quem se desloca entre Londrina e Arapongas.

“É uma obra muito importante, que se soma a outras intervenções que a região vem recebendo. Em Cambé mesmo já construímos o Viaduto Bratislava, e estamos trabalhando no Viaduto da PUC, em Londrina, que é uma obra muito grande, que vai resolver um grande problema de segurança viária da região. O Governo do Estado está disposto a colaborar nesta obra apresentada pela Prefeitura de Cambé com os recursos necessários”, afirmou o governador.

O projeto precisa passar pela aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Ministério dos Transportes. Com a delegação do órgão ao Governo do Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pode dar sequência na execução da obra.

“Esta proposta agora passa a ser analisada pelos órgãos federais, que já trabalharam em conjunto conosco em outras obras na região. Com estas aprovações, podemos auxiliar o município nesta intervenção que, além de ajudar na mobilidade e na logística do Norte do Paraná, vai salvar vidas com uma estrutura muito mais segura”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

IMPACTO – De acordo com o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, a obra vai dar um fluxo mais tranquilo aos carros, ônibus escolares, bicicletas e pedestres que passam pela região. Hoje, a rodovia corta a cidade, separando duas regiões com cerca de 50 mil moradores de cada lado da estrada.

“A BR-369 atravessa pelo meio da cidade, então quem precisa atravessar neste trecho encontra hoje uma grande dificuldade. Nós conseguimos solucionar um problema parecido com a obra do Viaduto do Bratislava e esperamos, com esta intervenção, transformar Cambé mais uma vez”, disse o prefeito.

METODOLOGIA – O projeto executivo do Viaduto Esperança foi elaborado usando a metodologia BIM (Building Information Modeling), que faz a projeção da obra em 3D, simula o andamento das intervenções ao longo do tempo e é capaz de orçar materiais com maior precisão. O método BIM também é usado para prever diferentes soluções para as obras a partir da fase de projeto e corrigir antecipadamente erros.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na apresentação do projeto o diretor presidente do DER-PR, Fernando Furiatti; os deputados estaduais Tiago Amaral e Cloara Pinheiro; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Ângelo Pamplona.