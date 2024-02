Operação Noturna da PMPR Apreende Armas e Munições em Ação Contra Caça Ilegal

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite do dia 26 de fevereiro de 2024, uma operação conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM) e do 11⁰ Companhia Independente da Polícia Militar (11⁰ CIPM), resultou na prisão de dois homens por posse ilegal de arma de fogo, munições de uso restrito e caça ilegal.

A operação, realizada pela equipe rural, teve início às 22h25min na rodovia PR 536, em uma região de mata da zona rural, área conhecida por relatos de caça ilegal. Durante o patrulhamento, a equipe da PMPR abordou um indivíduo que tentava esconder sua motocicleta de placa vermelha entre a vegetação. Com ele, foi encontrada uma faca e, após questionamentos, o mesmo admitiu estar caçando javalis.

A busca na área adjacente levou à descoberta de uma espingarda calibre 12 semi-automática, carregada e pronta para uso, escondida no mato. Um segundo indivíduo foi localizado próximo à arma, também escondido na vegetação. Este se identificou como o proprietário da espingarda, mas não apresentou documentação legal para a posse da arma ou da motocicleta.

Além da espingarda, a equipe de segurança apreendeu 15 munições, duas armas brancas (uma faca e um facão), um rádio comunicador e uma lanterna. Os dois homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio da 11ª Cia Cambé.

Esta operação destaca a constante vigilância e ação efetiva da PMPR no combate à caça ilegal e ao porte não autorizado de armas de fogo, reforçando o compromisso da corporação com a segurança pública e a preservação da ordem nas áreas rurais do estado.

A PMPR lembra que caçar sem autorização é um crime ambiental, além de representar um risco para a segurança pública devido ao uso ilegal de armas de fogo. A corporação incentiva a população a denunciar atividades suspeitas ou ilegais pelo telefone de emergência 190.

Com a rápida e assertiva atuação da PMPR, a comunidade da zona rural pode sentir-se mais segura, sabendo que a lei está sendo aplicada para proteger a vida, a propriedade e a fauna local.

Para mais informações sobre segurança pública e ações da PMPR, visite o site oficial ou siga os canais de comunicação da Polícia Militar do Paraná.