União e Ação: Cambé se Mobiliza no Combate à Dengue

🚨 Alerta para a comunidade de Cambé! Uma reunião crucial aconteceu na Praça Céu, onde o prefeito Conrado Scheller e cidadãos engajados delinearam estratégias proativas para o combate à dengue. 🦟 As operações começam imediatamente, com o início do Fumacê e outras intervenções essenciais. A iniciativa não se limita ao governo – a limpeza de cada quintal é uma barreira contra o avanço do mosquito transmissor da dengue. É essencial que todos atuem agora para evitar mais sofrimento. A colaboração com os vizinhos e a participação ativa no Dia D de combate à dengue são fundamentais. 💪💚 Vamos todos contribuir para tornar Cambé um lugar mais seguro e saudável. #CombateADengue#CambeUnida#SaudePublica#CuidadoComunitario

🌿 Apresentado por: Clínica de Podologia Cambé

🎤 Informação trazida por Silvio Rodrigues!

