Prisão em Londrina: Polícia Militar Captura Foragido da Justiça

Uma operação conduzida pela Polícia Militar, pertencente ao 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM), resultou na prisão de um foragido da justiça na cidade de Londrina. A ação ocorreu no Bairro Sebastião de Melo, às 19:50 do dia 24 de fevereiro de 2024, após denúncias de populares.

Adelson da Silva Barboza, procurado por tentativa de homicídio conforme registros no sistema SESP, foi localizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e pelo 2° Comando Regional da PM (CRPM) em frente a uma residência na Rua Otávio Correia. Após a abordagem e identificação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

O detido também estava envolvido na situação de um sequestro na cidade de Cambé e era alvo da operação Bonny e Clyde, articulada pela delegacia da Polícia Civil do Paraná com investigadores de Cambé. No dia da operação, um casal foi preso — dando origem ao nome da operação — mas Barboza não havia sido localizado até então.

Maj. QOPM Élio Boing, Comandante do 30° BPM, destacou a importância das denúncias feitas pela população e o trabalho integrado entre as forças de segurança para o sucesso da operação. A Polícia Militar do Estado do Paraná reitera seu compromisso com a segurança pública e encoraja os cidadãos a utilizarem os canais de denúncia, como o Disque Denúncia 181, o número de emergência 190 e o aplicativo APP 190, reforçando o lema da corporação: “Nós fazemos a diferença