Hospital Universitário Convoca Comunidade para Doação de Fraldas Geriátricas

O Hospital Universitário (HU), vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL), está realizando uma importante campanha de solidariedade voltada para seus pacientes de baixa renda. A Divisão de Serviço Social do HU está solicitando à comunidade a doação de fraldas geriátricas, essenciais para o cuidado e conforto dos pacientes após receberem alta.

A demanda é por fraldas nos tamanhos M, G e GG, que são fundamentais para garantir a dignidade e bem-estar dos pacientes durante o processo de recuperação em casa, aliviando o impacto financeiro sobre suas famílias.

As doações podem ser feitas diretamente na secretaria do Serviço Social do Hospital Universitário ou no Ambulatório de Especialidades, situado no câmpus da UEL. O gesto de solidariedade pode fazer uma grande diferença na vida de muitos pacientes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Para aqueles que têm dúvidas sobre como contribuir ou desejam obter mais informações, o HU disponibilizou canais de comunicação. Interessados podem entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones (43) 3371-2303 (HU) e (43) 3371-5753 (AEHU). Além disso, é possível enviar mensagens via WhatsApp para o número (43) 99991-5817.

A iniciativa do HU reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social e a saúde da comunidade. O apoio da população é essencial para que o hospital possa continuar proporcionando cuidados de qualidade e atender às necessidades de seus pacientes.