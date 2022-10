A cidade de Cambé está em ritmo de festa. E não é para menos, já que a cidade vai completar 75 anos de muita história para contar no próximo dia 11 de outubro. Depois de três longos anos, uma das principais tradições que marcam o aniversário da cidade está de volta! O desfile em comemoração ao aniversário de Cambé vai ser realizado no dia 9 de outubro, domingo, a partir das 9h, e vai dar início às celebrações do jubileu de diamante da cidade. O desfile deste ano vai ser um dos maiores que os cambeenses já viram, com quase três horas de duração e com a expectativa de que mais de duas mil pessoas passem pela avenida Inglaterra entre o Calçadão e a Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura. E não é só isso: após o desfile, todo mundo vai poder aproveitar uma festa especial em comemoração ao Dia das Crianças no pátio do Centro Cultural.

Conrado Scheller, prefeito de Cambé, fez questão que o tradicional desfile em celebração ao aniversário da cidade voltasse a ser realizado após três anos. “Ano passado a pandemia não permitiu que a gente fizesse uma festa grande, mas neste ano é muito emocionante trazer de volta essa tradição. Nós vamos celebrar o jubileu de diamante de Cambé em grande estilo, como os cambeenses merecem”, destaca.

Como a presença da população é muito importante, a decisão de antecipar o desfile para domingo foi tomada porque muitas pessoas trabalham ou estudam em cidades vizinhas e não poderiam comparecer no dia 11. Assim como o aniversário da cidade, a festa das crianças também vai ser adiantada, já que a data é celebrada no dia 12 de outubro – que também marca o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Para aquecer a avenida, o primeiro grupo a entrar vai ser a banda da Polícia Militar do Paraná, que vai tocar uma fanfarra para todos os espectadores. Com instrumentos musicais, uniformes tradicionais e muita sincronia, a banda vai abrir o desfile. As duas próximas alas vão apresentar os setores responsáveis pela segurança da cidade: o Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Paraná. Na sequência, os alunos do Colégio Estadual Antônio Raminelli também vão compor o desfile.

Valorizando a rede de Educação e as crianças do município, a quinta ala trará para a avenida alunos das 44 Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil. Para o desfile, foram convidados 20 alunos de cada escola para representarem a instituição. Com mais de 10 mil alunos na rede municipal de ensino, a dificuldade da logística não permite que todas as crianças participem do desfile. A ala dos alunos será dividida em grupos, que vão destacar as áreas de conhecimento, como arte, ciências, língua portuguesa, história, dentre outros temas. Ainda na área da Educação, a sexta ala vai contar com uma apresentação da banda do Colégio Marcelino Champagnat.

Na sequência, membros de duas entidades da cidade vão entrar na avenida: do Lar Santo Antônio e do Cepase (Centro de Proteção Assistencial à Saúde e à Educação de Cambé). A ala seguinte vai apresentar aos espectadores diversas pessoas que participaram dos cursos e oficinas ofertados pelo programa Cambé Oportuniza. O projeto é uma ação desenvolvida pelas Secretarias de Trabalho, Educação, Esporte, Cultura, Assistência Social e Saúde e oferece atividades em todas as regiões da cidade e para todas as idades. Hoje, são 32 cursos e oficinas que atendem mais de 2.700 pessoas. Para representar o programa, estão sendo convidadas pessoas que concluíram cursos de capacitação e oficinas, idosos que participam das atividades dos Centros de Convivência do Idoso e servidores que atuam no programa. O objetivo da ala é mostrar a importância da oportunidade na vida das pessoas, independente da idade.

O nono grupo a desfilar é o de profissionais da Secretaria de Saúde, que vai destacar a importância desses trabalhadores na vida de todos os cambeenses. Logo em seguida, quem vai para a avenida são os atletas da cidade, que enchem os cambeenses de orgulho e de medalhas. No município, são ofertadas 10 modalidades, que trabalham a iniciação esportiva de mais de 1.600 crianças e adolescentes. Nos últimos anos, os atletas de Cambé conquistaram diversas competições, tanto em nível regional quanto estadual e nacional. Através da ala, a ideia é mostrar a força que o esporte tem na cidade e incentivar cada vez mais a iniciação esportiva na vida das crianças e dos adolescentes.

Caminhando para o final do desfile, a próxima ala traz para a avenida membros de diversas igrejas da cidade, que representam a união das instituições em prol do desenvolvimento de Cambé e da luta pela igualdade, respeito, tolerância e amor. O grupo seguinte é da Família Som Bell, que vai colocar todo mundo para dançar. Em seguida, vão entrar os ciclistas e suas bicicletas, que representam uma atividade que está em plena ascensão na cidade. Por fim, para fechar o desfile, a frota da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros entram na avenida.

O desfile em comemoração aos 75 anos de Cambé percorrerá um trecho de cerca de 500 metros, começando a partir do cruzamento da Avenida Equador com a Avenida Inglaterra e finalizando em frente à Praça Getúlio Vargas. O desfile acontece a partir das 9h, mas desde o início da manhã as ruas próximas serão interditadas. O tráfego na Avenida Inglaterra será fechado a partir da Avenida Canadá – ao lado da Câmara dos Vereadores – até a Rua Dinamarca, incluindo vias próximas, como a Rua Espanha, Rua Holanda, Rua Pará, Rua Otto Gaertner e Travessia Rui Barbosa. No dia, o Departamento de Trânsito estará no local para orientar os motoristas. No dia, as linhas de ônibus serão remanejadas por outras vias.

Conforme as alas forem finalizando o desfile, elas serão encaminhadas para o Centro Cultural de Cambé, local onde será realizada uma festa para todas as crianças da cidade. No dia, a criançada vai poder se divertir em diversos brinquedos, como a tradicional cama elástica e o tobogã. Até às 17h, as crianças também poderão interagir com os palhaços, participar de oficinas culturais e assistir a apresentações de teatro. Já que para brincar precisa ter energia, todo mundo vai poder aproveitar uma pipoca quentinha e um algodão doce fofinho, que serão distribuídos para todo mundo que estiver presente no dia.

Todo mundo está convidado a assistir ao evento, que contará com a presença de autoridades municipais, servidores e diversos convidados.

Cambé Fire 2022

Mas não pense que as comemorações acabaram: para esquentar o desfile em comemoração aos aniversário de 75 anos de Cambé, um evento de música gospel vai acontecer no sábado, dia 08 de outubro, no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 128). Com a presença dos cantores Ton Carfi, Cleyson Nascimento e Luciano Ferreira que já estão há anos na estrada, o evento começa a partir das 17h. A entrada é um quilo de alimento não perecível.