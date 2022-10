Estão abertas as inscrições para a corrida de rua em comemoração aos 75 anos do de Cambé. A corrida será realizada no domingo (16) em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer. O evento terá início às 7h, em frente à Prefeitura de Cambé, e a prova terá um percurso de 5,5km. Poderão participar atletas de categorias masculinas e femininas acima de 15 anos de idade.

Segundo a organizadora da corrida, Tatiane Mendes, as inscrições são limitadas. Para se inscrever é necessário acessar o site www.centraldacorrida.com.br ou por QR Code. De acordo com Mendes, a taxa de inscrição é de R$68, com um acréscimo da taxa do site. “O valor será mais ou menos de R$72, e a pessoa receberá um kit com camiseta, medalha de participação, número de peito e água, frutas e energético no dia do evento”, detalha. Além disso, a equipe inscrita com o maior número de atletas com treinador, será premiada com um óculos de sol destinado ao treinador do grupo.

A corrida acontecerá em homenagem ao aniversário de 75 anos do município, celebrado no dia 11 de outubro. Além disso, visa incentivar a população a participar de corridas de rua em Cambé. “Pessoas que praticam corridas de rua melhoram sua auto estima e conseguem alcançar seus próprios objetivos como por exemplo, emagrecer e fazem amizades. Elas se superam, acham que não conseguem e quando participam ganham mais confiança nelas mesmas”, incentiva.