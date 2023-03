Na tarde de 27 de fevereiro de 2023, ocorreu um acidente de trânsito na Rodovia Melo Peixoto, km 163, em Cambé, segundo relatório do Corpo de Bombeiros. A colisão envolveu sete veículos, incluindo caminhões e automóveis.

De acordo com informações preliminares, um dos caminhões, modelo M.Benz L 1418 E, de cor amarela, teria colidido com os demais veículos, causando o acidente. Entre os automóveis envolvidos estão um VW Polo CL ADA, de cor branca, e dois modelos da Fiat: uma Toro Freedom AT6, de cor preta, e uma Toro Volc AT9 4X4, de cor branca. Além disso, também houve envolvimento de um caminhão M.Benz 914 C, de cor amarela, um Scania G 380 A4X2, de cor branca, e um SR Randon SR CA, de cor preta.

Segundo o relatório, o condutor do caminhão M.Benz L 1418 E, identificado como M.L.R., de 49 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrido pelos bombeiros. Não há informações sobre a situação dos demais envolvidos no acidente.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a polícia está investigando o caso. A área onde ocorreu a colisão foi isolada para preservar a cena do acidente e facilitar o trabalho dos bombeiros e policiais. O trânsito na região ficou prejudicado e houve congestionamento, causando transtornos aos motoristas que passavam pelo local.

É importante que todos os motoristas redobrem a atenção ao volante e respeitem as leis de trânsito, principalmente em rodovias, onde os riscos de acidentes são ainda maiores.

