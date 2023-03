A ACIC Mulher, Conselho integrado à Associação Comercial e Empresarial de Cambé, está promovendo um evento gratuito sobre Investimentos Financeiros para mulheres empresárias da região. O evento “Mulheres Investidoras têm o poder de mudar o mundo” será realizado no dia 2 de março, às 19h, no Salão de Conferências do Hotel Solarium em Cambé, em parceria com a SVN Investimentos.

Com o objetivo de aproximar as empresárias locais das informações relevantes, a agenda da noite contará com apresentações de cases de sucesso de mulheres que integram a ACIC Mulher, bem como uma palestra sobre investimentos financeiros.

As vagas são limitadas e exclusivas para mulheres, sendo necessário se inscrever através do link fornecido. A ACIC Mulher é uma associação que atua no fortalecimento das mulheres empresárias, promovendo ações sociais, promoções e eventos em Cambé. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (43) 3251-6361.

A iniciativa visa incentivar a participação das mulheres no mundo dos negócios e no mercado financeiro, com a perspectiva de empoderá-las para que possam investir em seus negócios e na economia local. A ACIC Mulher acredita que, ao promover eventos como este, pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Cambé e de suas empreendedoras.

SERVIÇO:

EVENTO: “Mulheres Investidoras têm o poder de mudar o mundo”.

DATA: 02 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO: 19H

LOCAL: HOTEL SOLARIUM CAMBÉ

ENDEREÇO: Av. Inglaterra, 348 – Centro, Cambé

MAIS INFORMAÇÕES: (43) 3251-6361

LINK PARA INSCRIÇÃO: https://forms.gle/VnzJdu22kXdgopBd6

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe

📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CCP9DclOYYzATMIyllhFmW