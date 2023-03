Na tarde desta segunda-feira (27), a Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento de água em Cambé, informou que houve um rompimento em uma rede de abastecimento de grande porte na região. O incidente prejudicou o fornecimento de água para os bairros Parque Maracanã, Santo Amaro, Residencial do Castelo, Manela, Silvino, Jardim Monte Castelo e Jardim Santo André.

A equipe da Sanepar está trabalhando para reparar os danos causados pela ruptura da rede. A previsão é de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente no fim da noite desta segunda-feira e madrugada de terça-feira.

De acordo com a Sanepar, os moradores dos bairros afetados devem priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas até que a situação seja normalizada.

Aqueles que possuem caixa-d’água no imóvel não serão afetados pelo rompimento da rede. A Sanepar recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros para garantir o abastecimento de água por pelo menos 24 horas.

Os clientes que precisarem de informações ou suporte podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas.

