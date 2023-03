Você é estudante ou já é formado em áreas como Letras, História, Geografia, Pedagogia ou outro curso com habilitação em licenciatura? Quer ter experiência prática em sala de aula? Então não perca essa oportunidade! A Secretaria de Educação e Cultura de Cambé está com vagas disponíveis para assistente de o Programa Tempo de Aprender, que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As inscrições podem ser feitas até o dia 01 de junho pelo formulário eletrônico disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnboDQ04s2MEYyh5AfZx8sIMimF4VfQhau1Mwlvc_EyGqhQ/viewform. Todos os participantes recebem uma ajuda de custo que varia de R$ 150 a R$ 600 mensais, dependendo da carga horária.

Aline Guasti, assessora pedagógica da SMEC, explica que o objetivo do Programa Tempo de Aprender é dar aos estudantes ou profissionais formados a experiência prática em sala de aula. Além disso, os professores também podem contar com um suporte a mais durante as aulas. Com foco no processo de alfabetização dos alunos, os participantes terão contato com as turmas de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental.

Além da formação na área da Educação, o único requisito para participar é ter mais de 18 anos. A assessora explica que, após a inscrição, o candidato deve fazer um curso de formação de 30 horas, que garante uma certificação do MEC. “Depois, a pessoa já pode ser convocada para assumir uma das 13 vagas disponíveis nesta etapa”, afirma.

Segundo Guasti, os participantes recebem uma ajuda de custo que varia de R$ 150 a R$ 600 por mês, dependendo da carga horária, que pode ser de 5 a 20 horas semanais. Podem participar candidatos de Cambé e de outros municípios da região e a escola é definida de acordo com a disponibilidade de vagas em cada instituição. O programa tem duração de oito meses, mas pode ser prorrogado.

Aline Guasti também destaca que, ao firmar um vínculo com o programa no município, o participante assina um Termo de Adesão, que pode ser utilizado em faculdades e universidades como carga horária de estágio ou de atividades acadêmicas complementares. “Mas o aluno deve confirmar a validade desse documento com a instituição que ele frequenta”, ressalta.